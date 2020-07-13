В Крыму выдали 20 тысяч детских бесконтактных карт «МИР»

Крымский банк РНКБ с ноября 2019 года выдал маленьким жителям полуострова 20 тысяч детских карт системы «МИР».

По данным банка, дети от 6 до 18 лет могут использовать карту как полноценное платежное средство. Бесконтактная карта открывается как дополнительная к банковской карте родителей. Перечислять на нее деньги не нужно: можно установить доступную для ребенка сумму через мобильное приложение или же поставить ежедневный/ежемесячный лимит операций. Количество средств на детской карте можно менять. Расходы можно контролировать с помощью смс-информирования или при получении выписки по карте в мобильном приложении.

В РНКБ отметили, что 51% держателей детских карт - мальчики и 49% - девочки. Чаще других карты получают дети в возрасте 12 лет (12,3% от общего количества владельцев детских карт).

Самыми популярными именами владельцев карт оказались Александр, Артем, Максим, Анастасия, Мария и Дарья.

Дети могут контролировать свои расходы самостоятельно через детский модуль в приложении «РНКБ 24/7». Чтобы учиться финансовой грамотности и копить деньги, маленькие держатели карт могут открыть специальный вклад «Копилка».

В банке сообщили, что на сегодняшний день уже открыто более 800 детских вкладов на сумму 3,6 миллиона рублей. До конца года планируется выпустить до 50 тысяч детских карт.

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