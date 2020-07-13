«Ортомедцентр» в Симферополе: Первая крымская клиника по лечению и реабилитации опорно-двигательного аппарата

Сейчас на полуострове множество как государственных, так и частных медучреждений, которые проводят операции на опорно - двигательном аппарате и оказывают первичную помощь больным с травмами и заболеваниями скелета и позвоночника. Тем не менее, до последнего времени, в Крыму практически не было узкоспециализированных центров, предлагающих пациентам качественную и всестороннюю реабилитацию после перенесенных травм и повреждений.

Но теперь ситуация поменялась. В ноябре прошлого года в Симферополе открылся «Ортомедцентр» - первый в Крыму специализированный центр по лечению и реабилитации опорно-двигательного аппарата.

Услуги «Ортомедцентра»

Клиника «Ортомедцентр» специализируется на нескольких видах медицинских услуг:

1. Консервативное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроз позвоночного столба, артрозы крупных и мелких суставов, воспалительные заболевания связочного аппарата).

2. Комплексная реабилитация последствий перенесенных травм любого происхождения;

3. Реабилитация после проведения операций на опорно-двигательном аппарате (в том числе эндопротезирование крупных суставов).

4. Комплексное медикаментозное лечение заболеваний опорно- двигательного аппарата.

5. Аппаратный лимфодренаж (лечение послеоперационных отеков).

Уникальное оборудование

«Ортомедцентр» укомплектован уникальным высокотехнологичным оборудованием для реабилитации опорно-двигательного аппарата, аналогов которого нет в Крыму.

Аппарат для разработки плечевого и локтевого суставов (Германия)Фото: Степан ОСТИНОВ

Это аппараты производства США и Германии последнего поколения с индивидуальным программированием, что позволяет подобрать индивидуальную программу реабилитации под каждого пациента. Такое оборудование позволяет уже через неделю после операции начать разработку суставов, а это сводит к минимуму возникновение контрактур и позволяет в кратчайшие сроки восстановить полноценное движение поврежденных конечностей.

Отделения клиники

1. Вертебрологический зал предназначен для лечения заболеваний позвоночного столба. Здесь находятся массажный стол, профилактор Евминова и главное – уникальный аппарат для кинезиотерапии шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника.

2. В отделении лечения последствий травм конечностей и суставов также представлены уникальные аппараты для разработки голеностопного, тазобедренного, коленного, лучезапястного, плечевого и локтевого суставов. Все аппараты проходят для реабилитации пациентов абсолютно любого возраста, а с некоторым оборудование можно работать даже в домашних условиях.

Аппарат для активно-пассивной разработки коленного и тазобедренного суставовФото: Степан ОСТИНОВ

3. В процедурном отделении проводятся внутривенные и внутримышечные инъекции, а также лечебно-диагностические блокады. Здесь соблюдены строгие условия стерильности.

Высококвалифицированный персонал

Сотрудники «Ортомедцентра» - высококвалифицированные ортопеды-травматологи, врачи-реабилитологи, инструкторы ЛФК, опытные специалисты в сфере реабилитации, физиотерапии и массажа. Все аппаратные процедуры проходят под пристальным контролем персонала медцентра.

Все аппаратные процедуры проходят под пристальным контролем персонала медцентра.

КОНТАКТЫ

Сайт: https://ortomedcentre.ru

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Адрес: Симферополь, ул. Тургенева, 20.

Режим работы: Пн-Сб с 9.00 по 18.00

E-mail: orthomedc@gmail.com

Телефон для записи: +7 (978) 711-0808

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