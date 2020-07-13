«Ортомедцентр» в Симферополе: Первая крымская клиника по лечению и реабилитации опорно-двигательного аппарата
Сейчас на полуострове множество как государственных, так и частных медучреждений, которые проводят операции на опорно - двигательном аппарате и оказывают первичную помощь больным с травмами и заболеваниями скелета и позвоночника. Тем не менее, до последнего времени, в Крыму практически не было узкоспециализированных центров, предлагающих пациентам качественную и всестороннюю реабилитацию после перенесенных травм и повреждений.
Но теперь ситуация поменялась. В ноябре прошлого года в Симферополе открылся «Ортомедцентр» - первый в Крыму специализированный центр по лечению и реабилитации опорно-двигательного аппарата.
Услуги «Ортомедцентра»
Клиника «Ортомедцентр» специализируется на нескольких видах медицинских услуг:
1. Консервативное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроз позвоночного столба, артрозы крупных и мелких суставов, воспалительные заболевания связочного аппарата).
2. Комплексная реабилитация последствий перенесенных травм любого происхождения;
3. Реабилитация после проведения операций на опорно-двигательном аппарате (в том числе эндопротезирование крупных суставов).
4. Комплексное медикаментозное лечение заболеваний опорно- двигательного аппарата.
5. Аппаратный лимфодренаж (лечение послеоперационных отеков).
Уникальное оборудование
«Ортомедцентр» укомплектован уникальным высокотехнологичным оборудованием для реабилитации опорно-двигательного аппарата, аналогов которого нет в Крыму.
Аппарат для разработки плечевого и локтевого суставов (Германия)Фото: Степан ОСТИНОВ
Это аппараты производства США и Германии последнего поколения с индивидуальным программированием, что позволяет подобрать индивидуальную программу реабилитации под каждого пациента. Такое оборудование позволяет уже через неделю после операции начать разработку суставов, а это сводит к минимуму возникновение контрактур и позволяет в кратчайшие сроки восстановить полноценное движение поврежденных конечностей.
Отделения клиники
1. Вертебрологический зал предназначен для лечения заболеваний позвоночного столба. Здесь находятся массажный стол, профилактор Евминова и главное – уникальный аппарат для кинезиотерапии шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника.
2. В отделении лечения последствий травм конечностей и суставов также представлены уникальные аппараты для разработки голеностопного, тазобедренного, коленного, лучезапястного, плечевого и локтевого суставов. Все аппараты проходят для реабилитации пациентов абсолютно любого возраста, а с некоторым оборудование можно работать даже в домашних условиях.
Аппарат для активно-пассивной разработки коленного и тазобедренного суставовФото: Степан ОСТИНОВ
3. В процедурном отделении проводятся внутривенные и внутримышечные инъекции, а также лечебно-диагностические блокады. Здесь соблюдены строгие условия стерильности.
Высококвалифицированный персонал
Сотрудники «Ортомедцентра» - высококвалифицированные ортопеды-травматологи, врачи-реабилитологи, инструкторы ЛФК, опытные специалисты в сфере реабилитации, физиотерапии и массажа. Все аппаратные процедуры проходят под пристальным контролем персонала медцентра.
Все аппаратные процедуры проходят под пристальным контролем персонала медцентра.
КОНТАКТЫ
Сайт: https://ortomedcentre.ru
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Адрес: Симферополь, ул. Тургенева, 20.
Режим работы: Пн-Сб с 9.00 по 18.00
E-mail: orthomedc@gmail.com
Телефон для записи: +7 (978) 711-0808
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