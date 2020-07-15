«Волна мобайл» не будет поднимать цены на связь в Крыму

Последнюю неделю в средствах массовой информации и социальных сетях активно обсуждается сообщение инфомационно-аналитического агентства Content Review о грядущем повышении цен на мобильную связь. Ссылаясь на экспертов, которые проанализировали пакетные тарифы большой четверки (МТС, МегаФон, Билайн и Tele2) по всей стране, а также операторов в Крыму, издание прогнозирует повышение цен на связь во втором полугодии 2020 года в среднем на 14%.

Готовиться ли крымчанам к такому значительному удорожанию, "Комсомолк"а попросила прокомментировать коммерческого директора одного из крупнейших крымских мобильных операторов «Волна мобайл» Елену Коврижкину.

Елена Евгеньевна, мобильная связь – это предмет первой необходимости, поэтому ее стоимость волнует всех без исключения. Будут ли повышаться цены на услуги связи в Крыму, и если да, то насколько?

- Отмечу, что исследование, о котором мы сейчас говорим, посвящено не столько стоимости услуг связи, сколько индексу их доступности. Этот индекс рассчитывается, исходя из изменений не только тарифов на мобильную связь, но и номинальной заработной платы в регионах.

В соответствии с этим показателем Республика Крым находится на 15 месте среди всех субъектов РФ, а Севастополь на 9. Стоит обратить внимание на то, что в ТОП-20 регионов-лидеров по доступности мобильной связи для населения из южных регионов страны вошли только Крым и Севастополь. Это значит, что на полуострове мобильная связь доступнее людям, чем, например, в Краснодарском крае и Ростовской области.

Что касается удорожания тарифов, то я не могу гарантировать, что повышение не коснется всех жителей полуострова, так как крымчане пользуются услугами разных операторов. Но могу заверить абонентов «Волна мобайл», что стоимость наших тарифов в 2020 году не изменится, и мы сохраним внушительные скидки для тех, кто перейдет в нашу сеть от других операторов с сохранением своего номера.

Ваши тарифы действительно настолько выгодные?

- Действительно. В статье, о которой мы сегодня говорим, приводится стоимость пакетных тарифов, включающие в себя минимум 1 гигабайт мобильного интернета и голосовые звонки. В среднем, по данным Content Review, для россиян такое предложение сегодня обходится в 291 рубль в месяц.

Наши же абоненты платят меньше не за минимальный, а за максимальный пакет услуг. Так, например, тариф «Космос», в котором безлимитный интернет, безлимитная голосовая связь внутри сети и 450 минут на звонки любым операторам в любой регион России, сегодня можно приобрести всего за 225 рублей. Пакеты с меньшим объемом услуг стоят еще дешевле. А с учетом того, что мы постоянно предоставляем нашим пользователям различные скидки, наша связь – одно из самых выгодных предложений в отрасли.

В исследовании приводятся и другие цифры. Например, что по сравнению с 2019 годом цены уже выросли на 8%. Насколько повысилась стоимость услуг «Волна мобайл» в 2020 году?

- Цены на тарифы и услуги «Волна мобайл» не повышались не только в 2020 году, но и с момента коммерческого запуска оператора: с 2016 года на наши самые первые тарифы и услуги цены не повышались до сих пор. Мы предложили крымчанам новые тарифы и опции, без изменения прежних.

Как вам это удается?

- За счет эффективного ведения бизнеса и постоянного роста абонентской базы. В нашем случае это взаимосвязанные процессы – абонентская база растет, благодаря выгодным ценам и разнообразию предложений, а растущие доходы позволяют удерживать стоимость услуг на прежнем уровне. Так что наши настоящие и будущие абоненты могут быть спокойны – у «Волна мобайл» есть задел прочности для того, чтобы зафиксировать стоимость услуг на довольно продолжительный период.

А есть ли в Крыму потенциал для дальнейшего роста абонентской базы?

- Есть, и он значительный. Большой интерес у крымчан вызывает услуга по переходу в нашу сеть со своим старым номером. Эта возможность уже давно была у абонентов крымских операторов, а немногим более месяца назад появилась и у абонентов операторов Краснодарского края.

На сегодняшний день заявление на перенос номера в сеть «Волна мобайл» подали уже больше 15 тысяч человек.

Это много или мало?

- Это не мало. Мы пока не можем сравнить эти показатели с каким-либо аналогичным периодом, так как возможность переносить свой номер в сеть крымских операторов для абонентов с номерами в коде 978 появилась недавно. Но я могу сравнить старт MNP (так называется перенос номера в сеть другого оператора) в Крыму и Севастополе со стартом этой услуги в Российской Федерации.

Когда у россиян только появилась возможность перенести свой номер в сеть другого оператора, то в первые четыре месяца ею захотели воспользоваться около 24 тысяч человек. За четыре месяца в многомиллионной России. Тогда как в Крыму только в нашу сеть за полтора месяца захотели перейти более 15 тысяч абонентов. Так что можно сказать, что на полуострове эта услуга пользуется повышенным спросом.

И, разумеется, мы рады, что крымчане выбирают именно «Волна мобайл». Мы самый быстрорастущий мобильный оператор Крыма и Севастополя, и уверены, что наши клиенты знают – «Волна мобайл» не остановится в развитии, а они смогут получать в нашей сети все больше новых услуг и сервисов, которые есть в телекоммуникационной отрасли.