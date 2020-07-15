Цены на бензин и дизтопливо в Крыму станут дешевле

Уже с 16 июля 2020 года цена марки бензина АИ-95, а также АИ-92 станет дешевле в Крыму не один рубль. При этом стоимость дизельного топлива на территории республики снизится на 50 копеек. Такое обещание дал глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, снижения стоимости топлива в республике удалось добиться благодаря договоренности между местным правительством и нефтетрейдерами.

- Снижение цен окажет позитивное влияние на социальную ситуацию в республике, это важно как для крымчан, так и для гостей полуострова, - заявил Сергей Аксенов.

Тем не менее, стоимость премиальных видов топлива останется без изменений.

Глава Крыма подчеркнул, что подорожание бензина и дизтоплива в регионе было вызвано повышением цен на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже в мае-июне на 27%. Кроме того, негативное влияние на цену оказывали трудности с доставкой топлива на полуостров.

До начала июня цена на бензин марки АИ-95 в среднем составляла 48,65 рубля. Уже в начале первого месяца лета стоимость стала расти и сегодня составляет около 52,8 рубля.

Следует сказать, что с 30 июня через Крымский мост пошли первые товарные поезда. В первую очередь, грузовые составы будут возить в республику топливо и строительные материалы. Это, как обещал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, должно оказать позитивное влияние на экономику региона. Более того, в Министерстве транспорта рассчитывают, что запуск грузовых поездов по мосту сможет снизить цену на перевозку товаров в Крым и обратно примерно на 30-50%.

Отдельно подчеркнем, что 15 июля стало известно о возбуждении уголовного дела против одной из крупнейших сетей автозаправок в Крыму за нарушение антимонопольного законодательства.

- Сеть заправок ТЭС подозревается в нарушении запрета, установленного статьей 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Согласно этой правовой нормы, хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение на рынке, запрещается устанавливать монопольно высокие цены, - сообщали ранее в пресс-службе управления ФАС.

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