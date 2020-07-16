Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 июля: 17 новых заболевших за сутки

С 15 июля в Крыму отменили обязательную обсервацию для тех, кто приезжает из-за границы, однако это не значит, что иностранные туристы могут беспрепятственно въезжать на полуостров.

В Погрануправлении разъяснили, что ограничения на границе Крыма с Украиной, введенные в связи с пандемией коронавируса, продолжают действовать до сих пор.

- Туристический обмен не будет осуществляться, по-прежнему действуют распоряжения на ограничения, ничего не изменилось, кроме отмены обсервации, - сообщили КП-Крым в Пограничном управлении республики.

Полный список тех, кто имеет право пересекать границу, можно прочитать по ссылке.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки пробы на коронавирус взяли у 1495 человек, 17 из них оказались ковид-положительными. Десять из инфицированных самостоятельно обратились за медицинской помощью, семь заболевших - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в РК зарегистрировано с нарастающим итогом 917 заболевших коронавирусом. Из них 59 заболевших привезли инфекцию из-за границы. 100 случаев заболевания зафиксированы из субъектов РФ и по контакту с ними. 658 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 100 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое двое человек за сутки заболели коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, обе пациентки местные, устанавливается источник заражения.

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