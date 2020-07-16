2020-07-16T14:50:41+03:00
Экономика

Первый состав с авиатопливом прошел по Крымскому мосту

Экономия с каждого вагона составила 43,5 тысячи рублей
Анна КИРИЕНКО
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Первый состав с авиатопливом проехал по Крымскому мостуПервый состав с авиатопливом проехал по Крымскому мосту
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По Крымскому мосту прошел первый состав из 25 вагонов с авиатопливом. В сравнении с паромной переправой экономия на транспортировке составила по 43,5 тысячи рублей на каждый вагон.

- Прямое железнодорожное сообщение позволило отправителю груза отказаться от оплаты морского участка пути и за счет изменения схемы тарифообразования снизить стоимость перевозки на 23% за каждый вагон, - уточнили в «Крымской железной дороге», добавив, что анализ проведен сопоставлением стоимости перевозки нефтепродуктов со станции Новоярославская до станции Симферополь-Грузовой через мостовой переход и через паромную переправу.

Напомним, с сегодняшнего дня по договоренности между местным правительством и нефтетрейдерами Крыма цена марки бензина АИ-95 и АИ-92 должна подешеветь на 1 рубль, дизельного топлива - на 50 копеек. Такое обещание жителям и гостям полуострова дал глава региона Сергей Аксенов. По его словам, подорожание бензина и дизтоплива было вызвано повышением цен на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже в мае-июне на 27%.

Кроме того, негативное влияние на цену оказывали трудности с доставкой топлива на полуостров. До начала лета цена на бензин марки АИ-95 в среднем составляла 48,65 рубля. С началом курортного сезона стоимость топлива стала расти, и уже составляет около 52,8 рубля.

При этом с 30 июня через Крымский мост пошли первые товарные поезда. В первую очередь, грузовые составы будут возить в республику топливо и строительные материалы. Это, как обещал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, должно оказать позитивное влияние на экономику региона. Более того, в Министерстве транспорта рассчитывают, что запуск грузовых поездов по мосту сможет снизить цену на перевозку товаров в Крым и обратно примерно на 30-50%. Отдельно подчеркнем, что 15 июля стало известно о возбуждении уголовного дела против одной из крупнейших сетей автозаправок в Крыму за нарушение антимонопольного законодательства и монопольно завышенные цены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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