2020-07-17T11:01:52+03:00
Туризм

Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 июля: 14 новых заболевших за сутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 17 июля
Анна КИРИЕНКО
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В Крыму 931 положительных анализов на COVID-19В Крыму 931 положительных анализов на COVID-19Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ялта стала лучшим городом для курортных романов. Так считают 25% опрошенных российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Каждый четвертый турист отдал свой голос за Ялту. На втором месте оказался Сочи с показателем 17%. «Бронзу» получил Санкт-Петербург, чьи «белые ночи» и свидания на крышах отметили 13%. Немногим меньше предпочтений у романтиков к Геленджику - 11%, Витязево - 10%, Гагре - 8,5%. Город «алых парусов» Грина и полотен Айвазовского Феодосия на седьмой позиции с 6% голосов.

Интересно, что Ялта также возглавила рейтинг курортов, где лучше всего отдыхать с семьей этим летом. Средние траты на проживание в летней столице Крыма составляют 3485 рублей в сутки.

Данные Минздрава РК по COVID-19 на 17 июля

Данные Минздрава РК по COVID-19 на 17 июля

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки на коронавирус обследованы 2029 человек, 14 из них оказались ковид-положительными.

- 6 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 - при скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

С начала периода наблюдений в Крыму зарегистрировано 931 случай коронавиурса. В медучреждениях на лечении находятся 215 пациентов с COVID-19, выписаны с выздоровлением - 684. Под медицинским наблюдением находятся 4683 человека, из которых на дому - 3713 и 431 в стационарах. Изолированы в обсерваторах - 539 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 6 человек. Всего с начала периода наблюдений новой коронавирусной инфекцией заболели 285 человек. В настоящий момент в стационарах находится 47 человек. Выздоровели 224 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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