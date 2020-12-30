Масштабную акцию «Осторожно: дорога!», призванную обратить внимание крымчан на соблюдение правил дорожного движения, инициировал крымский мобильный оператор Win mobile.Современный мир живет в эпоху безлимитного интернета: дома и на работе, на улице и в школе – мы всегда «онлайн». Но пребывая в виртуальной реальности, мы зачастую не обращаем внимания на то, что происходит вокруг нас в реальной жизни. Листая ленту соцстей, забыв снять наушники, не слышим гудок автомобиля, несущегося на красный свет. Простая невнимательность становится иногда опасной для жизни.Крымский мобильный оператор Win mobile решил напомнить жителям крымского полуострова: «Жизнь бесценна и она у нас одна!». В рамках социальной акции «Осторожно: дорога!» на асфальт около пешеходных переходов в Симферополе наносятся предупреждающие знаки «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники» и «Посмотри на дорогу».В течение года акцию планируется провести в нескольких крымских городах. Организаторы надеются, что инициатива найдет отклик в обществе и количество несчастных случаев на дорогах станет меньше. Ведь страшных последствий действительно можно избежать! И для этого не нужно быть суперменом: иногда достаточно просто держать ребенка за руку и смотреть на дорогу, даже если горит «красный» для водителей, и вынимать наушники из ушей на пешеходном переходе. Берегите себя и своих близких!