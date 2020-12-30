В новом году на линии Сочи - Крым может появиться судно «река-море». Как сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания с премьером Михаилом Мишустиным, в серийное производство в 2021 году должно пойти судно «Метеор», его собирают в Нижнем Новгороде. Кроме того будут запущены другие речные суда на 120 мест.Путин отметил, что судно «река-море» PV300 на 300 пассажиров из Нижнего Новгорода, уже готово для выхода на линию Сочи - Крым.- Уверен, это будет востребовано, люди за это скажут нам спасибо, - заключил президент.Напомним, в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина в стране возобновилась круизная линия Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь. С 11 июля 2017 года судно эксплуатируется под российским флагом.Также из-за режима повышенной готовности весной в 2020 году компания «Черноморские круизы» отменила сразу несколько турне на теплоходе «Князь Владимир». Туристам предлагали перенести дату путешествия с сохранением билетов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКруизный лайнер «Князь Владимир» этим летом не будет брать пассажиров в КрымуПорт посадки и высадки один - Сочи (подробнее)Лайнер «Князь Владимир» отложил выход в круиз по Черному морюСудно не получило разрешение от Роспотребнадзора (подробнее)