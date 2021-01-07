В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 3472 человека, в стационарах лечатся 3050 человек, в обсерваторы изолированы 3 человека. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.С начала периода наблюдений выздоровели 21 286 человек, из них 277 – за последние сутки. С начала пандемии в республике обнаружили 26 934 инфицированных коронавирусом. Скончались от ковида 565 человек, из них девять – за последние сутки.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕПо состоянию на 7 января в Крыму зарегистрировали 232 случая коронавируса. Из них 8 бессимптомных, 157 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Лаборатории Крыма за сутки обследовали на коронавирус 3249 человек.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕЗа сутки в Севастополе зарегистрирован 91 новый случай заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 73 человека, 6 пациентов скончались. В стационарах находится 180 человек, в отделениях для лечения легких форм – 222 пациента. Под наблюдением находится 575 человек.Всего с начала периода наблюдений выявлено 7375 случаев инфицирования коронавиурсом. В настоящий момент выздоровели 6793 человек, 264 умерли.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50