В одном из дворов Армянска местные жители давно прикормили бездомную рыженькую собачку. Ласковой дворняге даже соорудили домик из картона, а вскоре в этой будке заметили восемь новорожденных щенков. Но вот незадача - на ухе у собаки уже несколько месяцев красовался чип о стерилизации.- Вопрос администрации города Армянска: Как такое может быть, что чипированная собака родила 8 щенков?, - вопрошают местные жители. - Возможно, кому-то нужен щенок? Приходите, выбирайте. Им соорудили домик из картона, но это ненадолго, учитывая дождь и ветер. Впереди морозы, жалко щенят, могут не пережить зиму.Как оказалось, подобное в Крыму происходит не первый раз. По словам местных ветеринаров, недобросовестные врачи частенько мухлюют и вместо полноценной стерилизации всего лишь вешают клипсу на ухо.- В таком деле исключений нет, - отвечает КП-Крым ветеринар одной из клиник Ольга Петрова. - Если животного стерилизуют правильно, то у собак полностью удаляют детородные органы. Да, некоторые могут продолжать гулять, но щенков у них уже быть не может.Ветеринар подчеркивает, что, скорее всего, клипсу на ухо собаке повесили недобросовестные врачи.- Взяли деньги, а на самом деле никаких операций не проводили. Такие ситуации в последнее время встречаются очень часто, - продолжает эксперт. - К нам иногда приходят люди с жалобами, что бездомные собаки все равно рожают после стерилизации. Тут всего два варианта - либо врач сделал стерилизацию некачественно, и у собаки осталась матка, либо он не сделал ее вообще, но поставил клипсу и создал видимость проделанной работы.Кстати, в Крыму стерилизация собаки в среднем может стоить около 5 тысяч рублей за одно животное.Напомним, в октябре крымские власти решили обеспечить бездомных собак приютами и бесплатной стерилизацией. На данный момент в крымской столице насчитывают два таких приюта. Но в одном уже нет мест, а второй еще даже не достроен.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Аномалий все больше»: Жителей Крыма атакуют «беззубые» комары из КраснодараПричиной появления на полуострове необычных насекомых может быть сбой в экосистеме (подробнее)В Крыму будут бесплатно стерилизовать домашних животных в малообеспеченных семьяхВолонтеры будут ездить по селам полуострова в рамках проекта «Дорога милосердия» (подробнее)