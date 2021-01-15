Возле памятника культурного наследия Керчи - храма Иоанна Предтечи - предприниматели построили 13-метровое здание, которое почти полностью закрывает вид на местную достопримечательность. Керчан такая новость сильно разозлила, общественники даже составили жалобу на имя главы РК Сергея Аксенова. В помещении планировалось разместить гостиницу, а на первом этаже кофейню.- Храм Иоана Предтечи находится в опасности. Рядом растет огромное четырехэтажное здание под названием «Капучино». Справа от храма вырыты еще два котлована для строительства, которые, скорее всего, нарушат водный режим. Бетонно-стеклянные конструкции безобразно закрывают храм. Администрация Керчи, узнав о негодовании крымчан, подала в суд на застройщика, - заявила генеральный директор ГБУ «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна Умрихина.К жалобе присоединились и представители Крымской Епархии.Глава администрации Керчи Сергей Бороздин рассказал КП-Крым, что коммерсанты не захотели добровольно останавливать стройку.- Мы подали иск на отмену договора по аренде земельного участка. Соответственно, компания должна будет остановить стройку. Возведение здания было согласовано с предыдущей администрацией, предприниматель даже получил разрешение от комитета культурного наследия о строительстве объектов высотой до 15 метров. Сейчас верхняя точка у здания -13,8 метра, идут в законном поле. Администрация постаралась договориться о добровольном приостановлении стройки, но после ряда переговоров предприниматели отказались, - отметил Бороздин.Также глава города-героя добавил, что по этому делу в суде прошло уже несколько заседаний.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМитридатские лестницы Керчи откроют для людей в начале 2021 годаСам объект в эксплуатацию сдадут в начале декабря (подробнее)Керчь признали самым древним городом РоссииАкадемия наук РФ установила, что Пантикапей был основан в 610-590 годах до нашей эры (подробнее)