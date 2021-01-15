Ежегодно ночь с 31 декабря на 1 января превращается в настоящую гонку звонков и сообщений, а первые часы нового года для операторов связи — традиционное время проверки на прочность. В эти моменты трафик бьет все рекорды и сеть подвергается значительной нагрузке. Однако крымчанам повезло, ведь в праздничную ночь местные операторы связи справились с трудной задачей на «отлично».Так, абоненты ведущего крымского оператора связи «К-телеком», который работает под брендом Win mobile, смогли поздравить родных и близких с Новым годом одновременно с боем курантов. Как отмечают в компании, в первые минуты 2021 года совершено звонков на 16% больше, чем в час наибольшей нагрузки в рамках обычного декабрьского дня. Пик трафика передачи данных с двенадцати до часа новогодней ночи составил 1 733,41 Гб. При этом специалисты отмечают специфику этого года: большинство крымчан встречало Новый год дома в зоне действия домашнего Wi-Fi. Рост трафика начался примерно после 18.00 и достиг своего апогея в первые 15 минут нового года, потом начался медленный спад, который растянулся примерно до 7 утра.Поздравлять по телефону стали чащеКстати, если в прошлые годы жители крымского полуострова предпочитали чаще поздравлять друг друга в социальных сетях и в мессенджерах, чем по телефону, то в этом году количество голосовых вызов сильно превысило будние показатели: на 24% выше пиковой летней нагрузки минувшего года. Максимальное количество отправок SMS-сообщений также зафиксировано в первые 15 минут нового года: за это время абоненты Win mobile успели отправить почти 44 тысячи сообщений, а это на 70% выше, чем в будние дни.Все это свидетельствует не только о доступности услуги связи в Крыму, но и о значительно возросшем качестве мобильной связи. Ведь для того чтобы справиться с новогодними нагрузками, оператор проводит значительную работу для обеспечения стабильного доступа к качественной связи и скоростному интернету: увеличиваются емкости базовых станций, расширяются каналы связи для увеличения пропускной способности, круглосуточно работают оперативные бригады технических специалистов для предупреждения и устранения внештатных ситуаций.Абоненты активно подключаются в Win MobileК столь успешным результатам оператор шел не один год: с 2014 года специалистами Win mobile построены и введены в эксплуатацию современный Центр обработки данных в Симферополе, два узла по обработке голосового трафика и два узла, обрабатывающих интернет-трафик. С момента запуска в 2014 году по настоящее время компания «К-телеком» инвестировала в строительство и модернизацию своей сети около 9 млрд рублей, построила и ввела в эксплуатацию на полуострове более 3000 БС. Оптимизируется и существующее оборудование, что также позволяет увеличить пропускную способность инфраструктуры мобильного оператора.Трудно спорить, что в результате этих усилий качество связи на крымском полуострове значительно выросло, в том числе за счет внедрения технологий LTE, ранее не недоступных абонентам полуострова. И новогодняя ночь стала хорошей проверкой для местных операторов: ведь только в сети Win mobile количество абонентов за 2020 год увеличилось почти на 50%. 2021 год не стал исключением. Всего лишь за 2 недели нового года абонентами Win mobile стали почти 16 тысяч человек — это сопоставимо с населением целого поселка или даже небольшого крымского городка.