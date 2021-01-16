В Республике Крым, как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона, на сегодняшний день амбулаторное лечение (COVID-19) проходят 3483 мужчин и женщин, стационарное (COVID-19 и пневмония) – 2941, изолировано в обсерваторы – 2 человека.Специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего за время пандемии выявлено 29198 положительных на COVID-19. Выписали с выздоровлением – 23554 пациентов ковидных отделений больниц и госпиталей.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа истекшие сутки в регионе зафиксировали 328 случаев коронавирусной инфекции. Причем у 12 заболевших не было никаких признаков хвори – ни температуры, ни кашля, ни потери вкуса и обоняния.- Из общего количества заболевших 216 выявлены при обращении к врачам, 112 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.Всего за истекшие сутки сотрудники лабораторий проверили на новую коронавирусную инфекцию 4548 взрослых и детей.Выписали с выздоровлением 333 ковидных больных. В общей сложности за время пандемии врачи вернули здоровье 23 554 мужчинам и женщинам.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕИнформация уточняется.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50