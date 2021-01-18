На территории полуострова, по данным Минздрава, амбулаторное лечение проходят 3805 человек, стационарное - 2954, изолировано в обсерваторы - 0.Также межрегиональным управлением Роспотребнадзора по республике, всего с начала пандемии выявлено 29762 положительных на коронавирус. С выздоровлением выписано 23685.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа прошедшие сутки в республике зарегистрировали 253 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, 9 человек переносят болезнь без симптомов.- Из общего количества заболевших 181 выявлен при обращении за медицинской помощью, 72 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.За последний день на территории полуострова на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2185 человек.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ городе-герое за сутки в Севастополе COVID-19 подтвердили у 95 человек, сообщили пресс-службе правительства города.- По состоянию на утро 18 января зарегистрировано 95 новых случаев заболевания COVID-19. 40 человек выписаны после выздоровления, - отметили в пресс-службе.За день от коронавируса в Севастополе скончалось пять человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50