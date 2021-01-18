Снег и морозы по традиции застали крымские службы врасплох. Накануне Нового года, чтобы предупредить возможный коллапс от зимней непогоды, Крым получил около 400 единиц коммунальной техники: бульдозеры, тракторы, экскаваторы, снегоуборщики - всего на 1,4 миллиарда рублей. Но и этого оказалось мало, чтобы избежать аварий на инженерных сетях и ускорить их устранение.ЗИМА ПРИШЛА ВНЕЗАПНОКуда делась вся снегоуборочная техника, и почему не сработали регламенты взаимодействия ведомств выяснится в ходе служебного расследования, которое поручил провести глава региона Сергей Аксенов. Только по линии МЧС спасателям пришлось вызволять из снежных заторов порядка 40 автомобилей, пробки на дорогах растянулись на несколько километров. Люди мерзли в авто и задавались вопросом — куда же делись те рекордные 6 миллиардов рублей, выделенные республике на ремонт и содержание дорог?- Ситуация по уборке дорог была отвратительная,- считает Аксенов. - Решения, в том числе организационные, завтра-послезавтра буду приняты. Провалился город Симферополь. В Симферополе, к сожалению, эта работа организована архиплохо. Объездная была завалена. Хотел уже принимать кадровые решения.Автомобильные заторы из-за снежных наносов и гололеда образовались на трассе «Таврида». В помощь привлекали технику МЧС и силы Минобороны РФ.ЗАТРЕЩАЛО-ПОТЕКЛОСистема водоснабжения тоже дала течь: старый чугунный водовод в Симферополе и Керчи не выдерживает низких температур и идет трещинами. Только в столице за день произошло 20 порывов. К отсутствию воды по графику добавилась ее низкое качество, о чем симферопольцы сообщают в соцсетях и на «горячую» линию Совмина.- Опять по Первомайской грязная вода пошла, - подчеркнул Аксенов. - «Горячие» линии не работают, нет воды на верхних этажах по улице Героев Сталинграда. В Керчи вода по улице текла несколько дней, а реакции должностных служб не было….Понятно, что есть аварии, но нужно оповещение жителей — подача воды районе на время ремонта будет ограничена.Наконец стала известна причина неприятного запаха водопроводной воды в домах симферопольцев. Забор из водохранилища идет уже ниже уровня допустимых горизонтов, куда стекают стоки из выгребных ям застроенной за последние 20 лет Добровской долины. На месте фруктовых садов давно выросли частные дома и коттеджи, но центральной канализации там нет и никогда не было. Герметичные септики и их очистка обходятся куда дороже выведенной в речку трубы или выгребной ямы с «окнами» для слива жидкости в почву. По рельефу все эти стоки попадают в чашу водохранилища, где воды уже практически не осталось, разбавлять канализацию нечем. Чтобы не получить вспышку кишечных инфекций ГУП «Вода Крыма» увеличила дозу хлора в водопроводной воде и готовит к подключению два новых водовода из Ивановки и Чеботарки, по которым пойдет артезианская вода.ЯЛТЕ НЕ ХВАТИТ НА КУРОРТПараллельно предприятию предстоит решить вопрос с накоплением воды в двух главных водохранилищах Южного берега Крыма. Обычных притоков в декабре-мае хватало, чтобы запастись водой на весь год. Но сейчас в Загорском водохранилище при проектном объеме в 27 миллионов 800 тысяч кубометров накоплено 1 миллион 800 тысяч кубометров воды, в Счастливенском при объеме в 11 миллионов 800 тысяч кубометров воды осталось 600 тысяч. Понятно, что с такими запасами воды на курортный сезон не хватит, если в обычный период Ялта потребляет около 50 тысяч кубометров, то в курортный сезон все 150 тысяч.- Будем подводить итоги, что нам дают дополнительные источники, - отмечает глава администрации Ялты Янина Павленко. - Несмотря на осадки, притоки в водохранилища не увеличиваются, что вызывает определенную тревогу — надо готовится к летнему сезону и надо проводить глубокий анализ. Со среды обещают потепление, и снег будет таять, что даст притоки. Живем в ожидании чуда.Помимо поиска источников воды власти Ялты столкнулись с проблемой доступа к аварийным участкам на сетях. Найти собственника домовладений и частных гостиниц в межсезонье крайне тяжело, а без них организовать доступ к трубам опасно — закон стоит на защите частной собственности.ДОБЫТЬ ВОДУ ИЗ БАТАРЕЙЭтим же пользуются жители симферопольских многоэтажек. При отсутствии не только горячей, а и холодной воды в кранах, жильцы сливают ее из отопительной системы. Поскольку вода в нее заливается один раз при заполнении, возникает воздушная пробка, которая не дает теплоносителю нормально циркулировать. В итоге часть квартир, а то и весь подъезд, сидит без отопления. А вычислить водных мародеров не могут - краник на батарею может установить любой жилец и не пускать посторонних в квартиру.- Такого количества завоздушивания систем ни в Симферополе, ни в Ялте раньше не было, - подчеркивает замминистра ЖКХ РК Исмет Аблаев.В городе Щелкино пришлось вскрывать подвалы всех многоэтажек и искать утечки. Система отопления, которая из-за своей изношенности каждые морозы трещит по швам, на этот раз превзошла все ожидания — из нее полностью вытекла вода. Конечно, котельную пришлось остановить и экстренно латать утечки. К 23.00 удалось запустить систему, чтобы не оставить больше 10 тысяч человек в морозную ночь без отопления. Однако в соседних селах, где из-за аварии на электросетях вышла из строя система теплоснабжения, решили освободить школьников от занятий: все равно по заметенным снегом проселочным дорогам ни один школьный автобус не пройдет.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНасколько безопасна вода в домах симферопольцевГорожане жалуются на запах и цвет жидкости (подробнее)Ялте не хватит воды для высокого туристического сезонаВласти уповают на чудо (подробнее)