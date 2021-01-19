Вот уже несколько дней в Крыму стоят сильные морозы. По ночам температура воздуха опускается до - 15 градусов. 18 января, в канун Крещения, из-за такой погоды частично замерз самый высокий водопад на полуострове - Учан-Су.Гигант «ожил» совсем недавно - из-за засухи с октября воды на Учан-Су практически не было. А вот в начале января ялтинцы снова увидели раскаты воды. Водопаду помогли выпавшие осадки.Напомним, что в Крыму до 20 января включительно хозяйничают настоящие крещенские морозы. Аномально холодная погода связана с вторжением арктического холодного воздуха. Средняя суточная температура воздуха на 7-8 градусов ниже климатической нормы в этот период времени, отмечают синоптики Крымского гидрометцентра. Днем во всех регионах полуострова фиксируют морозы до -10 градусов, а ночью - до -15 градусов.СПРАВКА «КП»Водопад Учан-Су расположен на склоне горы Ай-Петри в семи километрах от Ялты. Он находится на высоте 390 метров над уровнем моря, а водопада - более 98 метров.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Морозы до -20»: Сколько продержится холодная погода в КрымуТеплые зимние каникулы резко сменятся аномальными холодами (подробнее)На ЮБК ожидаются сильные крещенские морозыСтолбик термометра покажет 8-10 градусов ниже нуля (подробнее)