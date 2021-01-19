Крымчанка готовилась ко сну в своей теплой кровати. Стоило ей окунуться в царство Морфея, как спокойный отдых прервал неприятный кошмар: женщине приснилось, что из ее кошелька с деньгами украли 13 тысяч рублей. Во сне она даже разглядела вора - им был ее знакомый.Проснувшись 49-летняя жительница Балаклавского района тут же побежала к заначке. Сон оказался вещим. Она не обнаружила 13 тысяч рублей. Из накопленных 95 тысяч осталось лишь 82.В панике крымчанка позвонила в полицию и рассказала о своем сне и пропаже денег. Женщина даже указала оперативникам на возможного вора - своего давнего знакомого.Правоохранителям эта история показалась забавной, но информацию они все же решили проверить.Пятидесятилетний крымчанин был в шоке, когда ему сообщили о подозрениях в воровстве. Мужчина категорически отрицал свою причастность к пропаже денег. Но в его доме полицейские нашли бумажный сверток с записями, где и лежала пропавшая сумма.По информации КП-Крым, сегодня по делу назначена экспертиза.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрымчанин во время уборки на чердаке нашел взрывпакеты и патроныМужчина не понимал, как на его мансарде оказались опасные предметы (подробнее)