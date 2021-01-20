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Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 января: за сутки COVID-19 заболело 251 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 20 января
Светлана Родина
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С выздоровлением из медучреждения полуострова за это время выписали 24 тысячи 282 человека

С выздоровлением из медучреждения полуострова за это время выписали 24 тысячи 282 человека

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму лечение продолжают 6 тысяч 537 человек. Из них на амбулаторном лечении находится 3 тысячи 762 человек. В региональных стационарах же пребывает 2 тысячи 775 больных коронавирусом и пневмонией.

За весь период с начала пандемии в Крыму зарегистрировали 30 тысяч 205 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С выздоровлением из медучреждения полуострова за это время выписали 24 тысячи 282 человека, скончался же 671 COVID-положительный пациент.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрировали 251 случай заражения коронавирусной инфекцией, в 24 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных в больницу за медпомощью, почувствовав неладное, обратилось 177 человек. Еще 74 человека ранее контактировали с зараженными

За сутки в региональных лабораториях на COVID-19 обследовали 3 тысячи 96 человек.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 20 января выявили 95 новых случая заражения COVID-19.

- 80 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 62 до 81 лет, - уточнили в пресс-службе правительства города-героя.

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