Не верить провокаторам и привиться: Крым готов к массовой иммунизации от COVID-19

Вакцина хранится при температуре -15..-20 градусов Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму все готово к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Главная задача - не допустить очередей в прививочные кабинеты, для чего каждый посетитель должен приходить по записи в отведенное для него время.

После того, как глава государства объявил массовую вакцинацию от COVID-19 с 18 января, «горячие» линии Минздрава Крыма стали еще горячее. И до того каждый второй звонок на них касался вопросов коронавируса, а теперь граждане хотят знать все - насколько безопасна вакцина, какие есть противопоказания и побочные эффекты.

Накал страстей в соцсетях между сторонниками и противниками иммунизации достиг апогея: на кону большой рынок потребителей, и возможность разделять и властвовать.

- Вы видите, кампания сегодня развернута против вакцинации, особенно в социальных сетях, в различных СМИ, - указывает глава Крыма Сергей Аксенов. - Считаем, что кампания организована зарубежными производителями, которые, на наш взгляд, хотят опорочить и повлиять на репутацию российского государства. В это вкладывают большие деньги. При этом и наука, и должностные лица, и официальные лица четко дают понять, что никто не взял бы на себя ответственность, если бы эта вакцина была неэффективна или небезопасна.

Наука, в лице проректора по научной деятельности КФУ Анатолия Кубышкина, подтверждает - если бы не вакцины, то человечество не выжило в период пандемий столбняка или полиомиелита. Над разработкой вакцины от COVID-19 трудятся почти 100 научных центров мира, из них 20 - в России. Уже одобрено применение двух отечественных разработок - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». На подходе третья вакцина - «КовиВак». И у пациентов есть право выбора, инъекцию какого препарата получить.

- Чем быстрее мы достигнем уровня 60-70% населения, которое имеет антитела, тем быстрее остановим распространение эпидемии и она пойдет на спад, - отмечает ученый.- Противопоказаний два - заболевание в острой форме или обострение хронического.

Сейчас в Крыму идет рост заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, при которых делать прививку нельзя. В разрезе регионов наибольший всплеск сезонных инфекций наблюдается в Алуште, Судаке, Симферопольском, Раздольненском, Белогорском и Бахчисарайском районах. Поэтому перед походом в прививочный кабинет нужно убедиться в отсутствии насморка, кашля и повышенной температуры тела. С такими признаками лучше идти к участковому терапевту.

- Крымчане активно записываются на вакцинацию, за что я лично очень им благодарен, - подчеркивает глава Минздрава РК Александр Остапенко. - Сделать это можно по телефону регистратуры поликлиники, whatsapp-приемных главврачей и портале Госуслуг.

Сама процедура длится около часа - 10 минут уходит на осмотр врача, 15 минут на подготовку препарата, поскольку он хранится при температуре -15..-20 градусов, и еще 30 минут наблюдения за состоянием после прививки. Пациенты, переболевшие коронавирусом, могут привиться спустя 6 месяцев после выздоровления.

Сейчас в республике действует 31 пункт иммунизации от коронавиурса. При массовой вакцинации повышается риск инфицирования в очередях, поскольку в ряде поликлиник предварительной записи к терапевту нет как таковой, не говоря о разделении потоков здоровых людей и с признаками заболевания.

В Керчи и Евпатории так и не нашли возможность обезопасить медиков и их пациентов, введя маршрутизацию и электронную запись. Вроде как разобрались с электронными больничными листами для амбулаторных больных COVID-19, но это не точно.

Телефоны поликлиник для записи на вакцинацию от коронавируса

Привику делают по предварительной записи

whatsapp-приемные главврачей

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный санврач Крыма призвала тщательнее осматривать людей перед прививкой от коронавируса

В регионах идет всплеск респираторных инфекций (подробнее)

Массовая вакцинация от коронавируса в Крыму: Как записаться и кому она положена

Массовая вакцинация от коронавируса в Крыму стартовала 18 января 2020 года (подробнее)

В Крыму началась массовая вакцинация от коронавируса

Записаться на иммунизацию можно с 18 января в поликлинике по месту жительства (подробнее)