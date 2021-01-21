Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 января: за сутки COVID-19 заболело 244 человека

В Крыму за весь период исследований подтверждено 30449 случаев COVID-19. Фото: Архив КП

В Крыму лечение от коронавирусной инфекции продолжают 6 тысяч 550 человек. Из них на амбулаторном лечении находится 3 тысячи 856 человек. В региональных стационарах пребывают 2 тысячи 694 больных коронавирусом и пневмонией.

За весь период с начала пандемии в Крыму зарегистрировали 30 тысяч 449 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С выздоровлением из медучреждения полуострова за это время выписали 24 тысячи 483 человека, из них 201 за последние сутки. Скончались 680 COVID-положительных пациентов.

Данные Минздрава РК по коронавирусу на 21 января

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки выявлено 244 новых больных коронавирусом. У 15 человек болезнь протекает бессимптомно. Из общего количества заболевших 169 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Лаборатории обследовали 3373 человек, выписан с выздоровлением 201 пациент.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки в Севастополе зарегистрировано 99 новых случаев заболевания COVID-19. Выписаны с выздоровлением 96 человек, умерли 7. В стационарах на лечении от коронавируса находится 306 человек, в отделениях для легких форм – 180 человек. Еще 662 человека под наблюдением, как контактировавшие с заболевшими.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8710 человек. В настоящий момент выздоровели 7874 человека, 342 умерло.

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