Эксперт оценил вероятность насильственного возвращения Крыма под контроль Киева

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: Архив "КП"

Шведская сторона зря объединяет в одном предложении вопросы Крыма и Донбасса, поскольку это две территории с совершенно разным статусом. Кроме того, вернуть полуостров силовым путем у представителей Украины не получится, уверен политолог Денис Батурин.

Ранее председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, заявила, что ситуация с Карабахом может стать примером для Украины. По ее словам, не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Однако силу, по мнению дипломата, никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить.

- В принципе, рассматривать вопрос силового решения со стороны Киева по вопросам Донбасса, а тем более Крыма, это из области фантазий. Во-первых, это абсолютно разные вопросы. Не будем забывать, что Крым является территорией РФ, и здесь мощнейшая войсковая группировка, которая состоит из самого разного рода войск, - отмечает эксперт в комментарии КП-Крым и напоминает, что в 2014 году у Киева не получилось взять Донбасс военным путем.

Эксперт отмечает, что принятые Минские соглашения и исполнение их пунктов могло бы урегулировать конфликт на востоке Украины, тем более, что Европа считает этот документ действующим и авторитетным.

- На днях было заявление главы ОБСЕ о том, что она не видит препятствий для саммита новой Нормандской четверки. Однако никаких условий для встречи Нормандской четверки Украина не создала. Напомню, что последняя встреча была в декабре 2019 года. Дальнейшей работе помешал коронавирус и невыполнение Украиной ни одного из пунктов, за исключением частичного обмена заключенными. Законодательная работа была определенной имитацией, - заключил эксперт.

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