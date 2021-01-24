Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 января: Коронавирус обнаружили у 226 человек за сутки

Количество выздоровевших за весь период – 25103 человека Фото: Архив "КП"

На полуострове, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение проходят 3994 человек, стационарное - 2530.

С начала пандемии в Крыму выявили 31147 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано - 25103.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Количество выздоровевших за весь период – 25103 человека Фото: Архив "КП"

За последние сутки коронавирус зарегистрировали у 226 человек, 4 из них переносят болезнь бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 162 выявлены при обращении за медицинской помощью, 64 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Вчера на коронавирус в лаборатории полуострова на коронавирусную инфекцию обследовали 3335 человек. Количество выздоровевших за весь период – 25103 человека.

В городе-герое статистика все еще не радует. Только за последние сутки коронавирус выявили у 101 человека. Об этом сообщили на сайте Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 9006. 8152 человека уже выздоровели с отрицательным тестом.

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