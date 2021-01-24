На заброшенной стройке под Севастополем бетонная плита насмерть задавила подростка

Инцидент произошел в недостроенном здании в селе Орловка. Фото: Пресс-служба Следкома по РК

В воскресенье, 24 января, на заброшенной стройке в поселке Орловка, что под Севастополем, на троих школьников упала бетонная плита. Детская шалость кончилась смертью для одного из друзей.

Как сообщили в пресс-службе крымского главного следственного управления СК РФ, в результате происшествия двое школьников отделались травмами, а один погиб сразу на месте происшествия. Их госпитализировала скорая помощь. В медучреждении пострадавшим оказывают необходимую помощь.

По факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.

- В настоящее время на месте работают руководство и следователи Нахимовского следственного отдела и следователи-криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из оперативных служб. Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев дал поручение установить все обстоятельства произошедшей трагедии, причины и условия ей способствовавшие, учреждение, в чьем ведении находится данный объект и должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на вверенной территории, - отмечают в пресс-службе Следкома.

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