Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 января: за сутки коронавирус нашли у 181 человека

В Крыму за сутки выявили 181 случай заражения COVID-19. Фото: Правительство Севастополя

На лечении в Крыму, по данным Министерства здравоохранения РК, находится 6 тысяч 324 человека. Из них амбулаторное лечение проходят 3 тысячи 934 человека, а в региональных стационарах пребывает 2 тысячи 390 больных коронавирусом.

За весь период с начала распространения COVID-19 в Крыму зарегистрировали 31 тысячу 677 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С выздоровлением из медучреждений региона за это же время выписали 25 тысяч 713 человек, скончалось же 729 COVID-положительных пациентов.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки выявили 181 случай заражения COVID-19, в 5 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных в медучреждение за помощью, почувствовав себя хуже, обратилось 128 человек. Еще 52 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.

За сутки сотрудники региональных лабораториях обследовали на COVID-19 3 тысячи 285 человек.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 27 января выявили 96 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

- 89 человек выписан после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 51 до 92 лет, - сообщили в пресс-службе правительства прибрежного города.

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