Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 января: плюс 184 заболевших за сутки

С начала пандемии в Крыму выявили 31 861 человека с коронавирусом Фото: архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 3894 человека. Такие данные приводит министерство здравоохранения РК.

По данным ведомства, в стационарах проходят лечение от covid и пневмонии 2340 человек, ни одного человека за сутки не изолировали в обсерваторы.

С начала пандемии в Крыму выявили 31 861 человека с коронавирусом, выписали с выздоровлением 25 952 человека.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: данные министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 27 января зарегистрировали 184 случая коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 14 человек переносят инфекцию бессимптомно. Из общего числа заболевших 135 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, а 49 контактировали с заболевшими.

За сутки лаборатории Крыма обследовали 3360 человек, выписали 27 января после перенесенного ковида 239 человек. За весь период выздоровели 25 952 человека, 737 скончались (из них 8 - за последние сутки).

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе коронавирус подтвердили у 98 человек за сутки, сообщается на сайте федерального оперштаба по коронавирусу. Таким образом, с начала пандемии в городе подтвердили 9 401 случай коронавируса, из них выздоровели 8 481 человек.

За сутки пять пациентов с коронавирусом скончались. С начала пандемии скончался 381 человек.