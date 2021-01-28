«Серик теперь домашний»: Трогательное видео, как в Евпатории кота забирали из приюта

Бездомный кот-калека стал домашним любимчиком. Фото: кадр видео Вика Величко/ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ «От сердца к сердцу»/VK
- Ребята, это ужас! Еще одно животное в состоянии «SOS», - таким словами волонтеры из Евпатории начали свой рассказ о новом постояльце приюта.
Кота нужно было срочно спасать. Фото: ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ «От сердца к сердцу»/VK
Кот Серик попал в «Евпаторийский фонд помощи животным «От сердца к сердцу» в марте прошлого года.
У Серика были больные глаза и лапы. Фото: ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ «От сердца к сердцу»/VK
Смотреть на мурлыку было страшно: облезлый, полуслепой, с покалеченными задними лапами - на одной некроз, вторая просто стерта из-за травмы.
Людская любовь и профессионализм ветеринаров сотворили чудо - бедолага пошел на поправку.
- Серик не остался совсем без лапок, глубоком инвалидом! - сообщили зоозащитники, - но, к сожалению, полностью лапки спасти не удалось.
Слишком поздно попал кот к Айболитам, поэтому «окончания задних конечностей, говоря простым языком, просто отсохли».
Но мурлыка геройски перенес операцию и благополучно вышел из наркоза. Ветеринарам удалось частично сохранить ему и зрение.
Мурлыку удалось спасти. Фото: ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ «От сердца к сердцу»/VK
К лету кота уже было не узнать: шерсть блестит, глаз играет магической желтизной, мурлыканье стало громче и мелодичнее. Вот и пришло время обрести дом. На улицу коту-инвалиду никак нельзя, там его ждет верная погибель.
Призыв-заклинание «Малыш очень ласковый скромняга! Возьмите Серика к себе - подарите ему счастье!» сработал только в январе этого года.
В приют пришел человек с добрым сердцем, ласково пересадил кота из клетки в переноску и вот мурлыка уже дома.
- Привет из дома! Серик обрел дом и любящую семью! - сообщили зоозащитники. - Не бойтесь брать особенных, сделаем мир для них лучше.
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