«Серик теперь домашний»: Трогательное видео, как в Евпатории кота забирали из приюта

Бездомный кот-калека стал домашним любимчиком. Фото: кадр видео Вика Величко/ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ «От сердца к сердцу»/VK

- Ребята, это ужас! Еще одно животное в состоянии «SOS», - таким словами волонтеры из Евпатории начали свой рассказ о новом постояльце приюта.

Кота нужно было срочно спасать. Фото: ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ «От сердца к сердцу»/VK

Кот Серик попал в «Евпаторийский фонд помощи животным «От сердца к сердцу» в марте прошлого года.

У Серика были больные глаза и лапы. Фото: ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ «От сердца к сердцу»/VK

Смотреть на мурлыку было страшно: облезлый, полуслепой, с покалеченными задними лапами - на одной некроз, вторая просто стерта из-за травмы.

Людская любовь и профессионализм ветеринаров сотворили чудо - бедолага пошел на поправку.

- Серик не остался совсем без лапок, глубоком инвалидом! - сообщили зоозащитники, - но, к сожалению, полностью лапки спасти не удалось.

Слишком поздно попал кот к Айболитам, поэтому «окончания задних конечностей, говоря простым языком, просто отсохли».

Но мурлыка геройски перенес операцию и благополучно вышел из наркоза. Ветеринарам удалось частично сохранить ему и зрение.

Мурлыку удалось спасти. Фото: ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ «От сердца к сердцу»/VK

К лету кота уже было не узнать: шерсть блестит, глаз играет магической желтизной, мурлыканье стало громче и мелодичнее. Вот и пришло время обрести дом. На улицу коту-инвалиду никак нельзя, там его ждет верная погибель.

Призыв-заклинание «Малыш очень ласковый скромняга! Возьмите Серика к себе - подарите ему счастье!» сработал только в январе этого года.

В приют пришел человек с добрым сердцем, ласково пересадил кота из клетки в переноску и вот мурлыка уже дома.

- Привет из дома! Серик обрел дом и любящую семью! - сообщили зоозащитники. - Не бойтесь брать особенных, сделаем мир для них лучше.

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