Больницы Крыма выходят из коронавирусного режима

Больницы постепенно вернутся к плановой медпомощи и ремонту. Фото: Архив КП

В ближайшее время медицинские учреждения Крыма будут сокращать количество ковидных коек и возвращаться к оказанию плановой медицинской помощи. В этом году учреждения здравоохранения ждет масштабная модернизация.

- Мы не прерываем плановые процессы по больницам, сокращаем ковидный коечный фонд и открываем плановую медицинскую помощь, - сообщила вице-премьер правительства РК Елена Романовская.

В прошлом году из-за коронавируса не удалось в полном объеме провести ремонты и модернизацию больниц и поликлиник. Оставшиеся не востребованными 3,6 миллиарда рублей предстоит освоить в этом году. И это помимо 11,6 миллиарда рублей, которые правительство Москвы выделило крымскому здравоохранению на соответствие федеральным стандартам.

В общей сложности в планах на этот год 1195 объектов, в том числе 234 стройки. Среди них четыре новых учреждения - многопрофильный медицинский центр в Феодосии, поликлиника в Симферополе на улице Балаклавской и поликлиника в поселке ГРЭС, а также новая поликлиника в Керчи.

Кроме того, предстоит новое строительство в республиканской инфекционной больнице в Симферополе и модернизация санатория им. Бурденко в Саках. 116 учреждений первичного звена ждет капитальный ремонт, и постройка 129 модульных ФАПов.

- Новые подрядчики определены, некоторые из старых попали в республиканский«черный список», - уточнила Романовская. - Нужно подтягивать (работы) с учетом непрерывности медицинского процесса.

Напомним, в настоящее время больных коронавирусом и пневмонией принимают в 16 крымских больницах, 2 военных госпиталях и 1 санатории. Всего отведено 3990 коек.

В стационарах лечатся 2472 человек и 4219 амбулаторно. Количество госпитализаций идет на спад. Власти рассчитывают к курортному сезону привить от COVID-19 максимальное количество населения, в первую очередь медиков, педагогов, транспортников и служащих, контактирующих с большим количеством посетителей. По расчетам ученых, успешная компания иммунизации приведет к снижению распространения инфекции уже в середине марта.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы спасти курортный сезон в Крыму, власти хотят привить максимум жителей полуострова

Медики, учителя и транспортники в приоритете на получение вакцины от коронавируса (подробнее)

Где сделать прививку от коронавируса в Крыму: Все пункты вакцинации

Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Крыму (подробнее)