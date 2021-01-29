Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 января: плюс 173 заболевших за сутки

Более 34 тысяч крымчан подхватили коронавирус. Фото: Архив КП

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 3877 человеа. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

По данным ведомства, в стационарах проходят лечение от COVID-19 и пневмонии 2259 человек, изолированных в обсерваторах нет.

С начала периода наблюдений в Крыму выявили 32 тысячи 34 человека с коронавирусом, выписали с выздоровлением 26 тысяч 245 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За истекшие сутки в Крыму зарегистрировано 173 новых случая коронавирусной инфекции. В том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания, 117 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, сообщил глава Кыма Сергей Аксенов.

Лаборатории исследовали пробы 4172 человек на новую коронавирусную инфекцию. Выписаны с выздоровлением 293 человека. Направлены в стационары 107 больных коронавирусом и пневмонией, выписаны 188 человек. На дому курс лечения проходят 122 вновь выявленных больных.

От коронавируса скончались еще 9 человек. Общее количество летальных случаев достигло 746.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки в Севастополе зарегистрированы 99 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 85 человек, умерли четыре пациента.

Всего в городе выявлено 9500 случае новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 8566 человек, 385 умерли. На сегодняшний день в стационарах находится 354 человека с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 108 человек.

Под наблюдением находится 641 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 667 человек - учителя и медицинские работники.

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