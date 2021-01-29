Потепление и снег: Какая погода ждет крымчан в выходные дни

По словам синоптика, в крымской столице резкое увеличение температуры начнется уже завтра Фото: Александра Тимощенко

Погода в Крыму - явление непредсказуемое. Утром яркое солнце, а под вечер - метель и холод. Вчера, 28 января, полуостров опять засыпало белым пушистым снегом. Жители полуострова уже начали планировать свои выходные где-нибудь на Ай-Петри, где снега по колено, и можно покататься на санках.

Какая погода ожидает крымчан в ближайшие несколько дней и будет ли еще снег - КП-Крым рассказала начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По словам синоптика, погода еще будет меняться, и в воскресенье можно ждать резкого повышения температуры. Но в горах снег пока не собирается таять.

- Пока снег не успел растаять, нужно ехать в горы кататься на санках и играть в снежки, - считает Любецкая. - В субботу и воскресенье на Ай-Петри еще будет настоящая зима, а вот со следующей недели начнется потепление.

По словам синоптика, в крымской столице резкое увеличение температуры начнется уже завтра. Днем можно ждать до 10 градусов тепа, а ночью - до 7 градусов со знаком плюс. В некоторых районах возможен дождь.

Напомним, вчера в Симферополе погода удивляла своей непредсказуемостью. За один день она успела поменяться больше 10 раз - то голубое небо без единого облачка, то густые тучи и метель. Синоптики объяснили такое явление изменением воздушных масс.

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