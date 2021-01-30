Дорого и неэффективно: Почему крымчане покупают нелегальные лекарства на Украине

Жители Крыма жалуются на неэффективность местных препаратов. Фото: Фото: Пресс-служба Крымской таможни

«Помогу с доставкой медикаментов из Украины», «Любые препараты по сладким ценам» и еще десятки подобных объявлений можно встретить на различных крымских пабликах. Сегодня немало жителей полуострова обращаются за помощью к своим знакомым с просьбой привезти лекарства из Украины. В интернете даже появились группы, которые занимаются подобным нелегальным бизнесом. Свои действия они объясняют тем, что на полуострове заоблачные цены на медикаменты, а качество у них не соответствует стоимости.

ЦЕНЫ КУСАЮТСЯ

Стоимость многих препаратов в крымских аптеках и правда иногда запредельная. Обычные таблетки «Аспирина», «Цитрамона» или «Парацетамола», которые раньше могли стоить меньше 50 рублей, сейчас продают за 200! Вот люди и покупают их в интернете.

Владимир занимается доставкой лекарственных препаратов с Украины уже больше 7 лет. Чаще всего он отправляет лекарства на территорию материковой России, так как прямой ввоз в республику под запретом. Все заказы мужчина принимает в соцсетях и мессенджерах - кого-то просто проконсультировать, кому-то нужно доставить.

- Жителям полуострова я чаще просто рассказываю, где и как получить тот или иной препарат. А если и отправляю, то через родственников или знакомых покупателя на материке, потому что прямой ввоз в республику недоступен уже больше 6 лет, - рассказывает КП-Крым фарм-дилер.

В АПТЕКАХ ПУСТО

По его словам, ситуация с лекарствами в Крыму сейчас не очень стабильная. Многие его клиенты сталкиваются с тем, что не все медикаменты можно найти на прилавках крымских аптек.

Самыми запрашиваемыми лекарствами в последнее время стали Ингавирин, Эргоферон, Аперфлю и Арбидол. По словам фармацевта одной из симферопольской аптеки, сейчас противовирусные препараты не так просто найти в городе.

Иногда на прилавках аптек сложно найти подходящее лекарство. Фото: Александра Тимощенко

- Они либо стоят заоблачных денег, либо их просто нет, поэтому люди пытаются заказать лекарства онлайн или через украинских знакомых, - рассказывает фармацевт, просившая не называть ее имени. - Считается, что некоторые лекарства с соседней страны намного эффективнее. Иногда даже кажется, что у нас торгуют фальсификатом. Люди покупают какие-то препараты, а потом приходят жаловаться, что они просто не работают.

ОФИЦИАЛЬНО:

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального Минздрава, дефицита лекарств на полуострове на данный момент нет. Но все остальные вопросы в ведомстве оставили без ответа.

По информации руководителя межрегионального управления Росздравнадзора по Крыму, не стоит слепо заказывать лекарства в интернете, так как они могут оказаться подделками и нанести вред здоровью.

Напомним, на днях на крымской границе пресекли крупную партию нелегальных лекарств с Украины. Во время контроля сотрудникам таможни пришлось изъять больше 160 упаковок медикаментов. По словам нарушителей, препараты они везли не на продажу, а для себя и своих родственников. Но никаких рецептов и соответствующих документов у нарушителей с собой не было.

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