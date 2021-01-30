Постновогодний синдром: как начать копить деньги после длинных праздников

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Новогодние праздники, увы, закончились. Конечно, финансовые запасы значительно уменьшились - ведь все покупали подарки, накрывали новогодний стол и организовывали свой досуг. Не секрет, что частенько новогодний бюджет превышает запланированный лимит. Тогда приходится буквально доживать до январской зарплаты, покупая продукты питания по акции. Полезные финансовые привычки лучше заводить с нового года, а значит, сейчас самое время! «Комсомолка» подготовила лайфхаки, как пережить постновогодний синдром и начать копить деньги.

1. Не делайте импульсивных покупок

Бывает так, что в магазине очень хочется купить именно ту самую вещь – кажется, что без тех брюк за 5 тысяч рублей невозможно обойтись, а новая сумка хорошо подойдет к синим кроссовкам. Если это незапланированная покупка, лучше подумать несколько дней и решить, действительно ли вам это очень нужно. Маркетологи не дремлют – они выставляют акции на товары и вывешивают «горящие» скидки, которые вынуждают купить здесь и сейчас (иначе завтра цена будет выше). На такие уловки не нужно попадаться. Сумму, которую вы могли бы потратить на необдуманную покупку, лучше отложить на «подушку безопасности», новое авто или другие цели.

2. Не соревнуйтесь с окружающими в ущерб бюджету

Здоровая конкуренция в наши дни периодически выходит за рамки достижений в бизнесе или гонке по карьерной лестнице. Часто люди становятся заложниками общественного мнения. Например, знакомый купил дорогой телефон или последнюю модель зарубежной иномарки. И вам этого тоже, конечно, хочется. Чтобы взять кредит на дорогую вещь, нужно подумать, действительно ли это того стоит. В погоне за красивой жизнью есть риск потратить средства совсем не на то, что вам нужно именно сейчас. Ставьте свои цели и достигайте их!

3. Не забывайте вовремя оплачивать кредиты

Бывают ситуации, когда нужно воспользоваться кредитной картой, чтобы немного занять у банка и дожить до зарплаты. Это удобно, тем более, что многие банки предоставляют достаточно большой беспроцентный период. Но не стоит забывать: погасить долг нужно до окончания этого льготного периода, иначе будут начисляться проценты, и сумма, которую нужно вернуть, увеличится. Если вы брали потребительский кредит или ипотеку, тоже не забывайте платить вовремя: чем раньше закроете долг, тем меньше будет переплата по процентам.

4. Открывайте депозит

Если вы уже поставили цель и начали копить, лучше это делать грамотно. В банках есть лояльные программы, которые позволяют преумножать вклад каждый месяц и снимать деньги в случае необходимости. Если уже накоплена большая сумма, можно рассмотреть программы с запретом на съем средств, но немного большим процентом годовых. Если держать деньги дома, сбережения будут обесцениваться с каждым годом из-за инфляции.

5. Не живите от зарплаты до зарплаты

В первую неделю после получки кажется, что можно позволить себе многое. На второй-третьей неделе становится понятно, что это было неразумно, и деньги практически «утекли». За неделю до зарплаты приходится буквально выживать. И так по новой. Знакомо? Эксперты советуют сразу же отложить 10% от зарплаты и не тратить эту сумму. Оставшиеся деньги распределить на необходимые нужды и часть оставить на развлечения и непредвиденные траты. Конечно, не лишним будет создать себе источник пассивного дохода.

6. Пользуйтесь мобильным приложением

Если вы еще не скачали на смартфон мобильное приложение от банка, самое время это сделать. Так намного легче отслеживать свои доходы и траты. По итогам месяца можно посмотреть и проанализировать, на какие сферы уходит больше всего средств. Возможно, стоит сократить траты на некоторые статьи расхода, чтобы можно было отложить деньги.