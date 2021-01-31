Коронавирус в Крыму, последние новости на 31 января: за сутки COVID-19 заболело 175 человек

С начала пандемии в Крыму коронавирусом заболело 32 тысячи 387 человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Крыму, по данным Министерства здравоохранения РК, продолжают проходить лечение 6 тысяч 81 человек. Из них на амбулаторном лечении находится 3 тысячи 883 пациента. В региональных стационарах же пребывает 2 тысячи 198 больных COVID-19.

За все время с начала пандемии в Крыму новой коронавирусной инфекцией заболело 32 тысячи 387 человек. Выздоровело за этот же период 26 тысяч 669 человек, скончалось - 760 COVID-положительных пациентов.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию нашли у 175 человек. В 20 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заразившихся 133 больных самостоятельно обратились к врачу за помощью. Еще 42 заразных человека нашли среди тех, кто ранее контактировал с инфицированными.

В лабораториях Крыма за сутки провели 3 тысячи 184 теста на коронавирус.

Данные взяты с официального сайта Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 31 января зарегистрировали 101 новый случай заражения коронавирусом.

- Помимо этого, 115 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 63 до 93 лет, - уточнили в пресс-службе правительства города-героя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50