Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 февраля: за сутки COVID-19 заболело 156 человек

За все время пандемии выявлено 32 543 ковидных больных Фото: Александра Тимощенко

На полуострове, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение продолжают 3895 человек, стационарное - 2212. За все время пандемии межрегиональным управление Роспотребнадзора по Крыму и городу Севастополю выявлено 32 543 ковидных больных. С выздоровлением выписано - 26 803.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава по РК

В Крыму за последние сутки коронавирус зафиксировали 156 новых случаев коронавируса. Семь человек из них переносят болезнь бессимптомно.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, из общего количества заболевших при обращении за медицинской помощью было выявлено 133 человека, 23 из них – среди контактных лиц. В лабораториях республик было исследовано

1782 человека. За последний день выздоровело 134 человека, а за весь период - 26 803 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 31 января зарегистрировали 101 новый случай заражения коронавирусом.

- Помимо этого, 115 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 63 до 93 лет, - уточнили в пресс-службе правительства города-героя.

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