Барбекю для родителей Михаила Галустяна соорудили из крымского камня

Во дворе дома семьи Галустян красуется барбекю из крымского камня. Фото: maytoni.ru

Крымский камень стал «звездой» телевизионного шоу «На дачу с Наташей Барбье». В этот раз переделки коснулась уличная зона барбекю в сочинском доме родителей актера Михаила Галустяна.

Для оригинальности дизайнеры решили использовать в качестве строительного материала прочный и морозостойкий камень из Крыма. Единственный поставщик уникального искусственного сырья - симферопольская компания, сотрудники которой поделились своими работами и радостью от полученного опыта в Instagram.

- Наконец-то можно показать, какой мы делали объект для семьи Галустян и проекта «На дачу с Наташей Барбье», - отметили производители.

В каменной конструкции разместили газовый гриль и камин. Фото: maytoni.ru

Теперь во дворе дома семьи актера размещается уникальная зона барбекю из камня, внутри которой установили камин и газовый гриль. Большой компании «Утомленных солнцем» будет еще приятнее собираться на шашлыки.

Дизайнер проекта Ева Корбакова рассказала, что выбрала крымский камень, потому что он прочный и искусственно состаренный, что придает материалу винтажную фактуру. Отец Михаила даже сравнил крымский камень с ереванским.

- По цвету напоминает мне ереванский туф (прим. ред. - продукт вулканических выбросов). Красивый материал, - отметил Сергей Галустян.

Он очень обрадовался, что во дворе теперь есть благоустроенная и стильная зона барбекю, ведь 38 лет проработал поваром. А теперь будет готовить шашлык для семьи и друзей.

Родители Михаила Галустяна - Сергей и Сусанна. Фото: maytoni.ru

Крымская компания-поставщик после программы получила уйму внимания к своему продукту, а на странице в Instagram множество подписчиков.

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