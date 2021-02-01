Барбекю для родителей Михаила Галустяна соорудили из крымского камня

Во дворе дома семьи Галустян красуется барбекю из крымского камня. Фото: maytoni.ru
Крымский камень стал «звездой» телевизионного шоу «На дачу с Наташей Барбье». В этот раз переделки коснулась уличная зона барбекю в сочинском доме родителей актера Михаила Галустяна.
Для оригинальности дизайнеры решили использовать в качестве строительного материала прочный и морозостойкий камень из Крыма. Единственный поставщик уникального искусственного сырья - симферопольская компания, сотрудники которой поделились своими работами и радостью от полученного опыта в Instagram.
- Наконец-то можно показать, какой мы делали объект для семьи Галустян и проекта «На дачу с Наташей Барбье», - отметили производители.
В каменной конструкции разместили газовый гриль и камин. Фото: maytoni.ru
Теперь во дворе дома семьи актера размещается уникальная зона барбекю из камня, внутри которой установили камин и газовый гриль. Большой компании «Утомленных солнцем» будет еще приятнее собираться на шашлыки.
Дизайнер проекта Ева Корбакова рассказала, что выбрала крымский камень, потому что он прочный и искусственно состаренный, что придает материалу винтажную фактуру. Отец Михаила даже сравнил крымский камень с ереванским.
- По цвету напоминает мне ереванский туф (прим. ред. - продукт вулканических выбросов). Красивый материал, - отметил Сергей Галустян.
Он очень обрадовался, что во дворе теперь есть благоустроенная и стильная зона барбекю, ведь 38 лет проработал поваром. А теперь будет готовить шашлык для семьи и друзей.
Родители Михаила Галустяна - Сергей и Сусанна. Фото: maytoni.ru
Крымская компания-поставщик после программы получила уйму внимания к своему продукту, а на странице в Instagram множество подписчиков.
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