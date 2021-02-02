«Мы хотим вернуть всех»: Чем закончилась скандальная история с изъятием 15 детей из приемной семьи крымчан

Суд по делу о возвращении приемных детей пройдет 5 февраля. Фото: из архива семьи Тоцких

В Симферополе 5 февраля состоится суд по делу крымской семьи Тоцких, у которых находилось на попечительстве 15 приемных детей. Всех их отобрали местные органы опеки из-за жалобы одной девочки, которая утверждала, что приемная мать ее бьет.

История о семье Ольги и Юрия Тоцких разлетелась на всю страну. Подключились даже уполномоченные по правам детей Крыма и России. В республику с проверкой приезжала Генеральная прокуратура и омбудсмен по правам ребенка РФ Анна Кузнецова. Позже она рассказала, что так и не смогла получить ответы, за что из семьи изъяли детей. Но Ольгу Тоцкую суд все же признал виновной, хотя на девочке, которая жаловалась на приемную мать, не было и следа избиений.

«МЫ ХОТИМ ВЕРНУТЬ ВСЕХ ДЕТЕЙ»

Глава семьи Юрий Тоцкий рассказывает КП-Крым, как сейчас обстоят дела с судебными тяжбами:

- Суд по возврату детей нам назначен на 5 февраля. Но вышло негласное постановление, которое регулирует количество приемных детей в одной семье. Сначала говорили, что можно будет брать не больше восьми детей, сейчас уже ходят разговоры о пяти. Поэтому я не знаю, как в суде будет решаться наш вопрос, повлияют ли нововведения или нет. Предполагаю, что могут вернуть всех или только тех, кто хочет. Потому что двое детей твердо решили остаться в детдоме.

Сейчас ребята находятся в изоляции от приемных родителей и не имеют с ними никакой связи.

- Работники интерната рассказывают нам, что некоторые лица запугивают детей или просто уговаривают остаться под предлогом в будущем найти лучшую семью. Думаю, что 5 февраля будет не окончательное решение. Даже если мы выиграем или проиграем, то одна из сторон обязательно будет подавать на апелляцию и этот процесс затянется на месяца, - говорит Тоцкий.

Юрий твердо заинтересован вернуть домой всех детей без исключения.

В РАБОТЕ ОРГАНОВ ОПЕКИ НАШЛИ НАРУШЕНИЯ

После проверки работы органов опеки прокуратура Симферопольского района выявила многочисленные нарушения. Такой же результат ждал и управление при Министерстве образования. На имя министра образования и науки Республики Крым направили документ для устранения нарушений.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен сотрудник администрации Симферопольского района и два сотрудника министерства образования.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как из-за одного проблемного ребенка семья крымчан лишилась 15 детей

Приемных родителей оставили без опекунских прав за воспитание с рукоприкладством (подробнее)

На крымскую семью, у которой отобрали приемных детей, не раз составляли протоколы

Тоцких отстранили от обязанностей опекунов, но они не хотят отдавать подопечных (подробнее)

Омбудсмен РФ хочет вернуть крымской многодетной семье одиннадцать отобранных приемных детей

Анна Кузнецова обратится в Генеральную прокуратуру России, чтобы обжаловать решение суда (подробнее)