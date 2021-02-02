Эксперт оценил санкции Украины против Никарагуа, введенные из-за открытия консульства в Крыму

Торжественная церемония передачи копии патента руководства Никарагуа по открытию консульства состоялась в Совете министров республики в ноябре 2020 года. Фото: Пресс-служба главы РК

Санкции, введенные Украиной против Никарагуа из-за открытия консульства этой страны в Крыму, являются пустым политическим действием, которое ни на что не повлияет. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Денис Батурин.

Ранее Верховная рада Украины утвердила введение экономических и других санкций в отношении Никарагуа из-за открытия почетного консульства этой страны в Крыму. Постановление было принято на сессии украинского парламента во вторник, 2 февраля. Ограничения ввели на пять лет. При этом депутаты президентской партии «Слуга народа» спрогнозировали, что на Украине могут вырасти цены на бананы и лимоны из-за введенных санкций против Никарагуа. Однако это не повод отменять принятое решение.

- Очередные украинские санкции, теперь уже касающиеся Никарагуа, являются пустым политическим действием. Во-первых, Украина не может не реагировать на то, что Никарагуа открыло консульство в Крыму, - отмечает политолог Батурин. - Если бы официальный Киев не отреагировал на этот факт, это было бы началом провала всей той политики, которую Украина формирует в отношении принадлежности Крыма с 2014 года.

Кроме того, мнение депутатов правящей партии Украины о том, что теперь подорожают цитрусовые и бананы, это непрофессионально, отмечает эксперт.

- Это отчасти пустые опасения, так как не только Никарагуа является поставщиком на украинский рынок бананов и цитрусовых. С точки зрения экономики никаких проблем Украина не испытает. Одним словом, само решение является дежурным и бессмысленным, не несущим никаких проблем, - заключил эксперт.

Напомним, почетное консульство Никарагуа открылось в Симферополе в ноябре прошлого года. Это первое в российском Крыму иностранное дипломатическое представительство. Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал бывший полномочный представитель президента России в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев.

В МИД Украины назвали открытие консульства «грубым нарушением законодательства Украины и международного права», а также «недружественным шагом» со стороны Никарагуа в отношении Киева.

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