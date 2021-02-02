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Общество

Борьба начинается с гречки: Как жители Крыма и Севастополя помогают друг другу в пандемию коронавируса

Компания «Мияги» совместно с волонтерами организовала помощь инвалидам и малоимущим гражданам
Петр Шувайников
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Глава регионального исполкома ОНФ Лариса Мельник принимает продуктовые наборы для нуждающихся от представителя компании «Мияги» Дмитрия Воронова.

Глава регионального исполкома ОНФ Лариса Мельник принимает продуктовые наборы для нуждающихся от представителя компании «Мияги» Дмитрия Воронова.

Ежедневно в России регистрируют около 20 000 новых случаев COVID-19. Врачи, волонтеры и просто неравнодушные граждане продолжают бороться с пандемией и ее последствиями в режиме нон-стоп. Порой даже не верится, что вместе с коронавирусом мы живем уже целый год. Между тем эти испытания многому нас научили…

Помощь нужна всем

С первых дней пандемии в Севастополе был организован волонтерский штаб «Мы вместе». Активисты доставляли на дом продукты, медикаменты, оказывали гражданам психологическую и юридическую помощь, помогали медикам в их повседневной работе, кто-то на своих личных автомобилях доставлял участковых врачей по вызовам. Работы было столько, что, приходя домой, многие валились с ног. Как тут не обойтись без поддержки?

Помочь волонтерам вызвалась сеть ресторанов и доставки «Мияги». В конце прошлого года во всех точках был запущен в продажу сет роллов «Волонтерский». Десять процентов с каждой его продажи шли на закупку продуктовых наборов для нуждающихся. Кроме того, этот сет стал своеобразной наградой. Его вручают лучшим активистам…

- Сейчас мы отошли немного в сторону от традиции и решили, что лучше всего будет просто дарить волонтерам сертификат на посещение или доставку из нашего ресторана, - рассказывает представитель компании «Мияги» Дмитрий Воронов, отмечая, что списки кандидатов на награждение составляются в штабе «Мы вместе». Все чисто и прозрачно.

В январе сразу двум ресторанам «Мияги» исполнилось по одному году. В компании решили, что устраивать пышный праздник в период пандемии - дурной тон, а потому все силы были направлены на очередную благотворительную акцию. Посетителям предложили обменять одну пачку гречки на популярный тайский суп Том Ям.

Хороший пример должен быть заразительным

- Всего за три дня акции - с 19 по 21 января - было собрано около 150 килограммов гречки. Представьте удивление наших официантов, когда на пороге появлялись компании из 8-10 человек и у каждого в руках по пачке гречки. Были, конечно, и одиночки, но чаще приходили парами. По итогам акций «Том Ям за гречку» и «Сет Волонтерский» нам удалось собрать 50 полноценных продуктовых наборов и еще 150 килограммов гречневой крупы. Все это было передано в волонтерский штаб «Мы вместе - Севастополь», чтобы помощь дошла до нужных адресатов, - отметил Дмитрий Воронов.

По его словам, идея с гречкой не нова, но вот в Крыму и Севастополе используется впервые.

- В Москве и Санкт-Петербурге такие акции пользуются большой популярностью. Так можно привлечь к помощи кому-либо не только своих гостей, но и коллег по цеху. Мы бы хотели, чтобы другие рестораны также поддержали волонтеров и помогли своим соотечественникам, - объясняет Дмитрий.

Ресторан смог собрать 50 продуктовых наборов.

Ресторан смог собрать 50 продуктовых наборов.

Волонтерство - это норма

Для города-героя Севастополя волонтерство - это норма. Если вспомнить нашу историю, то вполне объяснимы желания горожан поддерживать друг друга и протягивать руку помощи нуждающимся.

- В прошлом году к движению «Мы вместе» присоединились более двух с половиной тысяч горожан. За прошедшее время было выполнено почти 48 тысяч с половиной заявок. К тому же в качестве благотворительной помощи самой нуждающейся категории севастопольцев доставлено около 50 тысяч бесплатных продуктовых наборов, - рассказала активист ОНФ, координатор штаба «Мы вместе - Севастополь» Виктория Кашлякова.

Между тем далеко не все горожане знаю о том, как принять участие в волонтерстве, и о том, что штаб продолжает свою работу, даже когда режим самоизоляции уже давно снят. Многие помогают по старинке - соседям и знакомым.

- Когда наступила первая волна коронавируса, Севастополь испытал «волонтерский бум». Очень активно откликнулась молодежь, честно сказать, мы даже не ожидали такого. Тем не менее за все время карантина ребята ежедневно приходили в штаб, разбирали задания и помогали людям. Сейчас, когда многие ограничения сняты, уже нет такой суматохи, вся работа стала носить системный характер, а механизм отлажен как часы. Но какие бы поблажки сейчас ни делались, пандемия никуда не ушла, еще очень много людей нуждаются в помощи. Поэтому хочу сказать спасибо компании «Мияги», которая нас поддерживает, и надеюсь, что проведенные акции послужат примером для бизнеса, - отметила глава регионального исполкома ОНФ Лариса Мельник.

"Мияги" получил благодарность за свои социальный проекты.

"Мияги" получил благодарность за свои социальный проекты.

Наши ВОЛОНТЕРЫ

Диана, студент, волонтер:

- В штаб «Мы вместе» я пришла на пятый день после его открытия. Работала в колл-центре, отвечала на телефонные звонки и принимала заявки на продуктовые наборы. Была одна ситуация, когда позвонила женщина и пожаловалась, что ее не навещают уже неделю и что она ждет продуктовый набор. Когда стала разбираться в ситуации, выяснилось, что женщина живет вовсе не в Севастополе, а в Подмосковье. Мы связались с коллегами, и все разрешилось. Я рада, что могу чем-то помочь окружающим. Кому-то может показаться, что такая помощь незначительна, но, если каждый из нас сделает по чуть-чуть, итог будет огромным.

Лариса, пенсионер:

- Волонтерством занимаюсь с лета. Мне нравится активность. До выхода на пенсию работала много лет в медицине, поэтому моя работа заключается в заполнении амбулаторных карт. Также сообщаю людям об отрицательных результатах теста на коронавирус. Хочу сказать, что у нас очень хорошие врачи. Я сама переболела ковидом и знаю: никто никогда вас не оставит.

Валерия, жительница Севастополя:

- Волонтер я всего месяц. Работаю на экстренном оповещении, говорю людям, что у них коронавирус. Первые две недели очень сильно переживала, пропускала все через себя, сейчас понимаю, что главное - это спокойствие. Меня этому научили севастопольцы. Скажу так: 80% публики реагируют на сообщение о положительном тесте без каких либо негативных эмоций или паники. Считаю, что волонтер все должен делать искренне и с улыбкой. Это главное в нашем деле.

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