Борьба начинается с гречки: Как жители Крыма и Севастополя помогают друг другу в пандемию коронавируса

Глава регионального исполкома ОНФ Лариса Мельник принимает продуктовые наборы для нуждающихся от представителя компании «Мияги» Дмитрия Воронова.

Ежедневно в России регистрируют около 20 000 новых случаев COVID-19. Врачи, волонтеры и просто неравнодушные граждане продолжают бороться с пандемией и ее последствиями в режиме нон-стоп. Порой даже не верится, что вместе с коронавирусом мы живем уже целый год. Между тем эти испытания многому нас научили…

Помощь нужна всем

С первых дней пандемии в Севастополе был организован волонтерский штаб «Мы вместе». Активисты доставляли на дом продукты, медикаменты, оказывали гражданам психологическую и юридическую помощь, помогали медикам в их повседневной работе, кто-то на своих личных автомобилях доставлял участковых врачей по вызовам. Работы было столько, что, приходя домой, многие валились с ног. Как тут не обойтись без поддержки?

Помочь волонтерам вызвалась сеть ресторанов и доставки «Мияги». В конце прошлого года во всех точках был запущен в продажу сет роллов «Волонтерский». Десять процентов с каждой его продажи шли на закупку продуктовых наборов для нуждающихся. Кроме того, этот сет стал своеобразной наградой. Его вручают лучшим активистам…

- Сейчас мы отошли немного в сторону от традиции и решили, что лучше всего будет просто дарить волонтерам сертификат на посещение или доставку из нашего ресторана, - рассказывает представитель компании «Мияги» Дмитрий Воронов, отмечая, что списки кандидатов на награждение составляются в штабе «Мы вместе». Все чисто и прозрачно.

В январе сразу двум ресторанам «Мияги» исполнилось по одному году. В компании решили, что устраивать пышный праздник в период пандемии - дурной тон, а потому все силы были направлены на очередную благотворительную акцию. Посетителям предложили обменять одну пачку гречки на популярный тайский суп Том Ям.

Хороший пример должен быть заразительным

- Всего за три дня акции - с 19 по 21 января - было собрано около 150 килограммов гречки. Представьте удивление наших официантов, когда на пороге появлялись компании из 8-10 человек и у каждого в руках по пачке гречки. Были, конечно, и одиночки, но чаще приходили парами. По итогам акций «Том Ям за гречку» и «Сет Волонтерский» нам удалось собрать 50 полноценных продуктовых наборов и еще 150 килограммов гречневой крупы. Все это было передано в волонтерский штаб «Мы вместе - Севастополь», чтобы помощь дошла до нужных адресатов, - отметил Дмитрий Воронов.

По его словам, идея с гречкой не нова, но вот в Крыму и Севастополе используется впервые.

- В Москве и Санкт-Петербурге такие акции пользуются большой популярностью. Так можно привлечь к помощи кому-либо не только своих гостей, но и коллег по цеху. Мы бы хотели, чтобы другие рестораны также поддержали волонтеров и помогли своим соотечественникам, - объясняет Дмитрий.

Ресторан смог собрать 50 продуктовых наборов.

Волонтерство - это норма

Для города-героя Севастополя волонтерство - это норма. Если вспомнить нашу историю, то вполне объяснимы желания горожан поддерживать друг друга и протягивать руку помощи нуждающимся.

- В прошлом году к движению «Мы вместе» присоединились более двух с половиной тысяч горожан. За прошедшее время было выполнено почти 48 тысяч с половиной заявок. К тому же в качестве благотворительной помощи самой нуждающейся категории севастопольцев доставлено около 50 тысяч бесплатных продуктовых наборов, - рассказала активист ОНФ, координатор штаба «Мы вместе - Севастополь» Виктория Кашлякова.

Между тем далеко не все горожане знаю о том, как принять участие в волонтерстве, и о том, что штаб продолжает свою работу, даже когда режим самоизоляции уже давно снят. Многие помогают по старинке - соседям и знакомым.

- Когда наступила первая волна коронавируса, Севастополь испытал «волонтерский бум». Очень активно откликнулась молодежь, честно сказать, мы даже не ожидали такого. Тем не менее за все время карантина ребята ежедневно приходили в штаб, разбирали задания и помогали людям. Сейчас, когда многие ограничения сняты, уже нет такой суматохи, вся работа стала носить системный характер, а механизм отлажен как часы. Но какие бы поблажки сейчас ни делались, пандемия никуда не ушла, еще очень много людей нуждаются в помощи. Поэтому хочу сказать спасибо компании «Мияги», которая нас поддерживает, и надеюсь, что проведенные акции послужат примером для бизнеса, - отметила глава регионального исполкома ОНФ Лариса Мельник.

"Мияги" получил благодарность за свои социальный проекты.

Наши ВОЛОНТЕРЫ

Диана, студент, волонтер:

- В штаб «Мы вместе» я пришла на пятый день после его открытия. Работала в колл-центре, отвечала на телефонные звонки и принимала заявки на продуктовые наборы. Была одна ситуация, когда позвонила женщина и пожаловалась, что ее не навещают уже неделю и что она ждет продуктовый набор. Когда стала разбираться в ситуации, выяснилось, что женщина живет вовсе не в Севастополе, а в Подмосковье. Мы связались с коллегами, и все разрешилось. Я рада, что могу чем-то помочь окружающим. Кому-то может показаться, что такая помощь незначительна, но, если каждый из нас сделает по чуть-чуть, итог будет огромным.

Лариса, пенсионер:

- Волонтерством занимаюсь с лета. Мне нравится активность. До выхода на пенсию работала много лет в медицине, поэтому моя работа заключается в заполнении амбулаторных карт. Также сообщаю людям об отрицательных результатах теста на коронавирус. Хочу сказать, что у нас очень хорошие врачи. Я сама переболела ковидом и знаю: никто никогда вас не оставит.

Валерия, жительница Севастополя:

- Волонтер я всего месяц. Работаю на экстренном оповещении, говорю людям, что у них коронавирус. Первые две недели очень сильно переживала, пропускала все через себя, сейчас понимаю, что главное - это спокойствие. Меня этому научили севастопольцы. Скажу так: 80% публики реагируют на сообщение о положительном тесте без каких либо негативных эмоций или паники. Считаю, что волонтер все должен делать искренне и с улыбкой. Это главное в нашем деле.