Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 февраля: за сутки COVID-19 нашли у 151 человека

С начала эпидемии в Крыму коронавирусом заболели 32 832 человека Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму, по данным Министерства здравоохранения РК, продолжают лечиться от COVID-19 5 тысяч 492 человека. Из них на амбулаторном лечении находится 3 тысячи 380 человек, а в региональных стационарах тем временем пребывает 2 тысячи 116 коронавирусных больных.

За все время с начала распространения COVID-19 в Крыму зафиксировали 32 тысячи 832 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За тот же период выздоровело 27 тысяч 719 человек, скончалось – 783 COVID-положительных пациентов.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболел 151 человек, у 11 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных самостоятельно к врачу обратился 106 человек, почувствовавший себя хуже. Еще 45 нашли среди тех, кто пересекался и общался с ранее зараженными.

В региональных лабораториях за сутки на новую коронавирусную инфекцию проверили 3000 человек.

Информация Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 3 февраля зарегистрировали 101 новый случай заражения коронавирусом. - Помимо этого, 118 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 69 до 92 лет, - отметили в пресс-службе правительства Севастополя.

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