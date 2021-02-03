Сенатор РФ: Украина хочет запустить поезда до границы с Крымом ради переброски военных

Такие поезда ходили в Крым до 2014 года Фото: Архив "КП"

Украина может «реанимировать» железнодорожное сообщение с крымской границей, в том числе, для переброски личного состава и техники ВСУ. Такое мнение в комментарии КП-Крым озвучила сенатор РФ от Крыма Ольга Ковитиди.

Ранее глава компании «Укрзалізниця» Владимир Жмак сообщил, что работает над восстановлением железнодорожного сообщения с территориями, которые граничат с Крымом. При этом речь не идет о заходе поездов на полуостров.

Жмак отметил, что Украине не выгодно прекращение пассажирского сообщения с Донбассом и Россией, поскольку очень многие украинцы не могут навещать своих родственников.

- Мы осознаем, что реанимация железных дорог юга Украины может быть использована в том числе и для переброски личного состава и техники ВСУ. При этом мы наблюдаем, что в настоящий период времени Украина наращивает группировку своих силовых структур вблизи крымских границ, - заявила сенатор Ольга Ковитиди.

Политик напомнила, что Украина прекратила железнодорожное сообщение с Крымом в декабре 2014 года, а санкции против всего, что связано с Россией, буквально «задушили» экономику «незалежной». А пандемия коронавируса стала индикатором надвигающейся социально-экономической катастрофы на Украине.

- При этом в непростых сегодняшних экономико-политических реалиях, Россия доброжелательна ко всем своим соседям и готова поддерживать двусторонние отношения, если это согласуется с нашими национальными интересами, - заключила сенатор.

Отметим, что украинцы были бы не против возобновить железнодорожное сообщение с Крымом. В мае 2019 года на официальном сайте президента Украины была опубликована петиция с просьбой восстановить движение поездов Киев-Симферополь. В тексте было указано, что отсутствие жд-сообщения нелогично и экономически неоправданно, учитывая, что Украина считает территорию Крыма своей.

Однако документ набрал всего 259 голосов из 25 тысяч необходимых для того, чтобы петицию рассмотрели.

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