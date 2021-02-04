Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 февраля: за сутки плюс 148 заболевших

С начала пандемии в Крыму выявили 32 980 человек с коронавирусом Фото: архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 3093 человека, в стационарах с ковидом и пневмонией находятся 2097 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

По данным ведомства, в обсерваторы за сутки никого не изолировали. С начала пандемии выявили 32 980 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 28 140 человек (421 – за последние сутки). От коронавируса в Крыму умер 791 человек (8 – за последние сутки).

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: данные министерства здравоохранения РК

В Крыму за 3 февраля зарегистрировали 148 человек с коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его данным, 6 человек переносят инфекцию бессимптомно, 83 зараженных обратились за медпомощью самостоятельно. 64 инфицированных ранее контактировали с заболевшими. Одни случай завезен из-за рубежа.

Лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 3378 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе коронавирус за сутки подтвердили у 103 человек. Как сообщили в пресс-службе правительства города, с начала пандемии ковид обнаружили у 10 108 человек, при этом 9 053 человека уже выздоровели.

Пять пациентов за сутки скончались. Таким образом, общее число летальных случаев в городе от коронавируса достигло 409.