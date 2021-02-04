В Крыму оценили санкции Киева за полеты иностранных авиакомпаний на полуостров

По мнению политолога, с самого начала мер воздействия санкций многие ожидали, что Запад нанесет сильнейший удар именно на рынок авиуслуг. Фото: Архив "КП"

Санкции, которые Киев ввел против иностранных авиакомпаний за полеты на полуостров, являются привычной провокацией и ничем не грозят крымчанам. Такое мнение выразил КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

Ранее, как сообщали украинские издания, власти незалежной ввели санкции в отношении молдавской авиакомпании JET4U S.R.L и португальской авиакомпании JET4U LDA из-за того, что они осуществляли полеты на территорию России и Крыма. Теперь этим перевозчикам запрещены транзит ресурсов, перевозка и полеты по территории Украины.

По словам эксперта, в введенных санкциях нет ничего неожиданного, так как их ждали еще с 2014 года. С самого начала мер воздействия многие полагали, что Запад нанесет сильнейший удар именно на рынок авиауслуг.

- Однако, учитывая, что гражданское авиастроение в России на тот момент уже почти прекратило свое существование, было бы вполне ожидаемо, если в результате экономических реформ гражданский сектор был полностью уничтожен. Но этого не случилось, - отмечает Джаралла.

Эксперт подчеркивает, если Киев из-за санкций как бы наказывает одну страну, то колоссальный удар приходится на все авиакомпании мира – и для Украины в том числе.

- Если брать в пример Россию, то, учитывая, что это самая большая страна, через нее проходит огромное количество авиакомпаний. А введение ответных санкций полностью убьет рынок полетов для всех мировых компаний. Примером этого является Украина, - заключает политолог.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политолог: «Зеленский не смог бы помешать воссоединению Крыма и России в 2014 году»

Президент Украины заявил, что не допустил бы появления «зеленых человечков» на полуострове (подробнее)

Владимир Зеленский заявил, что вопрос о подаче воды в Крым не поднимался

Украина обеспечит полуостров водой только в случае «деоккупации» (подробнее)