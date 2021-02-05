Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 февраля: за сутки плюс 152 заболевших

За сутки 152 новых случая коронавируса. Фото: Архив КП

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 3016 человек, в стационарах с ковидом и пневмонией находятся 2096 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

По данным ведомства, с начала пандемии выявили 33 132 человека с коронавирусом, выписали с выздоровлением 28 355 человек (215 – за последние сутки). От коронавируса в Крыму умер 799 человек (8 – за последние сутки).

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19 на 5 февраля

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 4 февраля в Крыму зарегистрировали 152 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 102 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

Лаборатории обследовали за сутки 3457 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки в Севастополе зарегистрированы 92 новых случая заболевания COVID-19. 88 человек выписаны с выздоровлением, умерли четверо.

Всего с начала периода наблюдений в регионе выявлено 10200 случаев коронавируса. Выздоровели 9141 человек, 413 умерли. На лечении в стационарах находится 391 человек, в отделениях для лечения легких форм – 85. Под наблюдением находится 598 человек, как контактные с заболевшими.

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