Эксперт оценил желание Украины присвоить имущество Черноморского флота

Сторожевой корабль Черноморского флота «Адмирал Эссен». Фото: пресс-служба ЧФ РФ

Усиление антироссийской риторики на Украине связано с приходом к власти новой администрации США. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее украинский чиновник Алексей Резников, вице-премьер-министр по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий», заявил, что якобы после «деоккупации Крыма» все имущество Черноморского флота навсегда должно быть передано Украине. По словам Резникова, 17 статья Конституции Украины определяет, что в стране не могут размещаться иностранные военные базы, а для ЧФ России было сделано исключение.

- Если выстроить всю цепочку происходящих событий на Украине за последнее время, то мы увидим, что произошла активизация антироссийской истерии, а также усиление антироссийского законодательства. И самое главное - все это активизировалось после прихода к власти новой администрации в США, - отмечает политолог.

По его словам, обострение на Украине становится неизбежным. Эксперт полагает, что американская администрация собирается давить на Россию именно со стороны «незалежной» различными путями.

- К сожалению, освобождение Украины от власти националистов становится не просто благими пожеланиями, а насущной необходимостью для России. Именно об этом свидетельствует и очередное глупое заявление слабого чиновника, - заключил Владимир Джаралла.

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