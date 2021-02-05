Пост министра чрезвычайных ситуаций Крыма занял Сергей Садаклиев

Садаклиев отвечал в главке МЧС за антикризисное управление. Фото: пресс-служба главы РК

Пост министра ЧС в правительстве Крыма занял Сергей Садаклиев. Должность была вакантна месяц с момента кончины от коронавируса Сергея Шахова. Как и предыдущий министр, Садаклиев перешел на гражданскую должность из республиканского ГУ МЧС РФ, где последний год занимал пост первого заместителя начальника главка.

- Сегодня состоялось назначение Сергея Николаевича Садаклиева на должность министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым, - написал на своей странице в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов. - Сергей Николаевич давно работает в системе МЧС и за прошедшие годы зарекомендовал себя как надежный и системный человек. Не сомневаюсь, что под его руководством коллектив ведомства продолжит эффективно выполнять поставленные перед ним задачи.

Садаклиеву в ноябре этого года исполнится 50 лет. В крымском главке МЧС он работал еще до вхождения в состав Российской Федерации. Зарекомендовал себя в период энергоблокады полуострова зимой 2015 года, когда МЧС обеспечивало жителей источниками электропитания, горячей водой и пунктами обогрева. Силами МЧС России были развернуты 39 пунктов жизнеобеспечения на территории полуострова.

За работу в блэкаут Садаклиев был награжден государственной наградой РК - орденом «За верность долгу».

Глава Министерства чрезвычайный ситуаций Крыма Сергей Шахов скончался 4 января 2021 года в возрасте 65 лет.

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