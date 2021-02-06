Сельским футболистам дадут мячи, ворота и форму

В турнире примут участие 156 сельских команд. Фото: пресс-служба Совмина РК

«Год сельского футбола» официально стартовал в Республике Крым. Его цель — пропагандировать здоровый образ жизни в сельской местности и поддерживать физическую форму работников сельхозпредприятий.

Первым делом сельские футбольные команды предстоит экипировать, обеспечить мячами, сетками для ворот, флажками. По приблизительным подсчетам на 156 команд, которые заявили 14 сельских районов республики, необходимо почти 2 тысячи комплектов.

- Практически на всех территориях, где есть футбольные команды, сельхозпроизводители подключились к экипировке, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Андрей Рюмшин. - Эта акция не одноразовая, и обе организации - «Республиканская федерация футбола Крыма» и «Крымский футбольный союз» - будут заниматься усилением материальной базы сельских футбольных клубов.

Соревнования будут проходить по принципу «Лиги чемпионов»: в каждом районе определят лучшую команду, которая выйдет на республиканский уровень. Уже в марте состоится V Открытый республиканский турнир «Крымская весна – 2021» по футболу среди команд сельских поселений. В мае - кубок среди сборных команд районов «Кубок Героев» в честь крымчан - Героев социалистического труда. Параллельно будут идти чемпионаты Республики Крым сельских сборных команд в категории ветераны 35+, 45+, 50+, среди юношеских и школьных команд.

- В сельской местности созданы порядка 140 площадок для игры в футбол, и наша задача оснастить тренерами и инвентарем, провести судейские семинары, - считает первый замминистра спорта Крыма Сергей Гниздыло. - Под реконструкцией находятся 20 объектов спорта, в том числе три футбольных поля в Джанкойском, Красноперекопском и Красногвардейском районах, где пройдут финальные матчи.

Финал «Года сельского футбола» состоится осенью в Евпатории, а победители будут представлять республику на Всероссийских соревнованиях по футболу среди сельских команд «Золотой колос» в Краснодаре.

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