Меньше налогов, больше дохода: Пять причин стать самозанятым в Крыму

Самозанятые платят всего 4% налогов от дохода, если работают с физлицами. 6% - при работе с компаниями Фото: Архив "КП"

Если вы когда-либо задумывались о том, чтобы перестать быть рядовым сотрудником и открыть собственное дело, то наверняка оценивали, как лучше зарегистрировать свой доход. Работа в «тени» и неуплата налогов может квалифицироваться как уголовное преступление, а открытие индивидуального предприятия не всегда окупается. Но есть другой выход - с 1 июля 2020 года крымчане могут работать на себя и оплачивать даже меньше налогов, чем при работе в штате компании. Для этого нужно стать самозанятыми. Что дает этот статус, и какие еще выгоды можно получить, разбиралась «Комсомолка».

1. Быстрая регистрация

Чтобы открыть индивидуальное предприятие, нужно потратить много времени - разобраться с документами, получить консультацию юриста и обойти несколько инстанций. Для получения статуса «самозанятый» не нужна такая длинная цепочка, не потребуется даже похода в налоговую службу. Достаточно иметь смартфон, установленное на нем банковское приложение и выход в интернет. После регистрации налоговая служба также получает информацию о новом статусе физлица, и данные автоматически отображаются в базе ведомства.

2. Сниженные налоги

Самозанятые платят всего 4% налогов от дохода, если работают с физлицами. 6% - при работе с компаниями. Такая налоговая ставка сохранится до 2029 года. Если же быть наемным работником, нужно платить 13% от дохода (НДФЛ). Самозанятые платят налог только от суммы дохода, который был подтвержден сформированными чеками. Еще один плюс – не придется платить налог, если вы по какой-то причине на время приостановили деятельность и перестали получать доход. Обязательных страховых платежей и сборов у самозанятых нет.

3. Есть возможность взять кредит или ипотеку

Если работать не официально, то вам будет очень сложно получить крупный потребительский кредит или взять ипотеку. Банк никаким образом не сможет подтвердить платежеспособность, а, значит, и не одобрит крупный займ. Самозанятость хорошо решает эту проблему, ведь можно легко подтвердить свой уровень дохода. Тогда такой клиент может пользоваться такими же программами от банка, как и наемные работники.

4. Можно совмещать самозанятость и работу по найму

Самозанятость и работу по трудовому договору можно совмещать. Работодатель продолжит уплачивать НДФЛ, а самозанятый – 4% или 6% налога на профессиональный доход от подработки.

5. Не нужно покупать кассовую технику и предоставлять отчетность

В новом статусе можно работать без онлайн-касс (ИП, конечно, нельзя). Все чеки будут формироваться в мобильном приложении банка. Налог тоже можно оплачивать дистанционно, не посещая налоговую службу и банк. Если вы понимаете, что дело может развернуться, и нужно нанять сотрудников, лучше открыть ИП. Но при этом придется оплачивать ежемесячно как минимум 30 тысяч страховых взносов. Самозанятые же отдают ежемесячно только процент от своего дохода. Нет клиентов – нет процента.

СПРАВКА «КП»

Самозанятый – это физлицо, которое зарегистрировалось в этом статусе и получает прибыль от собственной профессиональной деятельности. При этом самозанятый не имеет право нанимать сотрудников или заключать трудовой договор с кем-либо. Сумма максимального годового дохода для самозанятых составляет 2,4 миллиона рублей.