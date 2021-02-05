«Поздно пить «Боржоми»: в Крыму ответили на призывы Украины приезжать к ним на прививки

Крымчан зовут бесплатно привиться от коронавируса на Украине
Фото: Олег ЗОЛОТО
Приглашение Минздрава Украины жителей Крыма для того, чтобы пройти вакцинацию, выглядит смешно и бесполезно, ведь массовая иммунизация на полуострове началась с середины января. Такое мнение КП-Крым выразил зампредседателя крымского Госсовета Ефим Фикс.
- Есть хорошая поговорка - «Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились». О какой вакцинации украинская власть говорит, когда у них еще даже нет вакцины. И с каких пор чужое государство беспокоится о наших людях? Пусть они займутся своими вопросами и себе сначала антиген найдут. С их стороны все это делается на публику и не выдерживает никакой критики. Это политиканство и позор, - отметил Фикс.
Он уверен, что руководители Украины вакцинируются «втихаря», пока обычные граждане ждут прививку месяцами.
- Но если Украина захочет, она может приобрести вакцину у нас. Кстати, Виктор Медведчук - депутат украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», активно работает в этом направлении, доказывает, что нужно покупать вакцину «Спутник V». Однако в Раде ему твердят, что не могут принять антиген от «агрессора». То есть интересы народа их не волнуют, - заявил зампредседателя крымского Госсовета.
В заключении Ефим Фикс рассказал, что Европа и США хорошо оценили российскую вакцину и подумывают ее приобрести. В этом направлении сейчас серьезно работает Венгрия, Словакия и Чехия.
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