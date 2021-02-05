В Крыму надеются, что анонимность инвесторов позволит избежать санкций и привлечь новые проекты на полуостров

Участники ОАР могут вкладывать деньги в туристический бизнес Фото: Архив "КП"

Правительство Крыма ждет притока крупных инвестиций во все сферы экономики после принятия законопроекта, позволяющего предприятиям не попадать под санкции. Такое мнение в комментарии КП-Крым выразила министр финансов РК Ирина Кивико.

Ранее Министерство экономического развития РФ разработало законопроект об учреждении особых административных районов (ОАР) в Крыму и Севастополе. В пояснительной записке к документу говорится, что в едином государственном реестре юридических лиц будут скрыты данные о компаниях, ведущих деятельность в ОАР. Также будет недоступна информация о недвижимости, принадлежащей этим предприятиям.

- В первую очередь, это даст возможность компаниям на условиях полной анонимности осуществлять деятельность в Крыму. Все прекрасно помнят примеры, когда запад вводит санкции и эмбарго против всех организаций, которые «засвечивают» свою деятельность в Крыму. Конечно же, Правительство Крыма ждет от этого законопроекта притока крупных инвестиций во все сферы экономики, что позволит создать новые производства, развить туристическую, санаторно-курортную, транспортную сферы, - отмечает Ирина Кивико.

Первоочередной задачей, по словам министра, будет отладка механизма по сохранности информации об инвесторах. После этого уже можно будет говорить о перспективах.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди также заявила, что конфиденциальность данных инвесторов поможет повысить инвестпривлекательность региона. Кроме того, законопроект позволит избежать наложения санкций на бизнесменов со стороны некоторых стран.

- Участником особого административного района сможет стать любое юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя, зарегистрированное на территории Российской Федерации. Для получения такого статуса объем инвестиций (в форме капитальных вложений) в рамках реализации инвестиционного проекта должен составлять от 150 миллиона рублей, - пояснила сенатор.

Участник особого административного района, по словам Ольги Ковитиди, может заниматься развитием туристической деятельности, сферой санаторно-курортного лечения, развитием транспортной и других инфраструктур.

В свою очередь, глава РК Сергей Аксенов напомнил, что в Крыму реализуется 202 инвестиционных проекта на общую сумму 154 миллиарда рублей.

- Уверен, что комплексная работа в этом направлении с использованием всех доступных инструментов обеспечит благоприятный инвестиционный климат и расширит возможности для успешного развития полуострова, - отметил Аксенов.

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