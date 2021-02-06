Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 февраля: за сутки плюс 155 заболевших

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2958 мужчин и женщин. Фото: архив "КП"

В Крыму на сегодняшний день амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2958 мужчин и женщин, стационарное (covid и пневмония) – 2092 человек. Обсерваторы же пустуют – там никого нет. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики Крым.

Всего за все время пандемии новой коронавирусной инфекции специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю сделали 33287 положительных тестов на COVID-19. Врачам удалось вернуть здоровье и выписать домой 28 555 пациентов «красных зон».

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Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19 на 6 февраля. Фото: Минздрав РК

В регионе за прошедшие двадцать четыре часа выявили 155 случаев заболевания COVID-19, причем у 11 заболевших не было никаких признаков грозной хвори.

Из всех заболевших 103 самостоятельно пришли в учреждения здравоохранения, 51 выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один заболевший приехал из-за границы. Всего за минувшие сутки лаборатории на территории РК протестировали на коронавирус 2273 мужчин, женщин и детей.

Всего за сутки из больниц выписали 200 выздоровевших, за все время пандемии медики спасли 28 555 человеческих жизней.

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Информация уточняется.

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